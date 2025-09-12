Jujeños debutan en el Argentino

Todo listo para el gran debut en el Torneo Argentino libres APA, Asociación Pádel Argentino, en la ciudad de Córdoba. La nutrida delegación de la Unión Jujeña de la especialidad sale al ruedo con la ilusión de ser protagonista.

Después de los cuatro clasificatorios desarrollados a lo largo de la temporada, las mejores paletas de la provincia están preparadas para comenzar a medirse ante los representantes de las 17 provincias que estarán compitiendo.

Son más de 500 las parejas de todo el país que están presentes "llegamos con mucho juego, cada uno de los integrantes de la delegación jujeña está en un buen momento por lo que tenemos expectativas grandes de traer algunos títulos a la provincia", comentó Federico Galán.

El integrante de la comisión directiva de la Unión Jujeña de Pádel, remarcó el exitoso desarrollo que tuvo durante el año los diferentes clasificatorios "logramos darle un orden al pádel en la provincia y aquí están los resultados, con muchos jugadores que continúan afiliándose", explicó.

Los que viajaron son Mauro Leiva, Esteban Martínez Riera, Miguel Doblas, Tadeo Quiroga, Gastón Benítez, Federico Galán Savio, Nicolás Blanco Ledesma, Matías Chemes, Santiago Jure, Ignacio Pérez Heredia, Lucas Farfán, Nicolás Farfán, Pablo Zalazar, Patricio Gómez, Facundo Bejarano, Gastón Álvarez, Juan Rivas, Valentín Vacaflor, Sebastián Casasco Caliari, Héctor Lamas, Matías Dalale, Mariano Ochoa, José Acosta, Facundo Dalale, Ezequiel Luna, Diego Sánchez, Santiago Galli, Diego Villagra, Mauricio Fernández, Emiliano Paz, Federico Carnicer, Ezequiel Orquera, Adrián Cognetta, Franco Lizárraga, Hugo Zambrano, Ezequiel López, Tatiana Esquivel, María Cardozo Valdiviezo, María Bonifacio, María Grafion, María Izquierdo, Sandra Mealla, Andrea Arias, Luciana Rufino, Sofía Kanje, Paula Skinner, Olga Trigo, Mariel Vilte, Lara Murillo, Nazarena Terán, Mariana Barni, María Farfán, Julieta Blanco, Agustina Burgos Iriarte.