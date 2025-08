Sumaron experiencia en el Torneo Argentino

Las profesoras trabajan ad honorem y poseen el apoyo de la Dirección de Deportes de la Provincia con Gabriela Zárate.

En la edición 69 de Campeonato Argentino de Cestobol, Jujuy dijo presente en El Dorado, Misiones, con 4 selectivos donde se disputó el torneo organizado por la Confederación Argentina de la especialidad.

Miriam Rojas, profesora a cargo de la delegación, le contó a El Tribuno de Jujuy que "del 22 al 27 de julio en El Dorado, Misiones estuvimos participando con las 4 categorías, Sub 14, Sub 17, mayores masculino y femenino. Realmente fue una experiencia muy buena para poder competir, ya que en Jujuy no la tenemos y apenas jugamos algunos amistosos y al estar conformando la Asociación podremos competir en los campeonatos que se desarrollan durante el año como la Liga A y Liga B, vamos a poder crecer y estar en el Argentino con otro nivel que es una vez al año".

A su vez detalló que "hubo competencia tanto en masculino como en femenino y en cuanto a resultados, fueron rescatables sabiendo que ellos trabajan con clubes y nosotros carecemos de experiencia, todas las provincias tienen a las mejoras jugadoras de cada club. Nosotros venimos trabajando en el Multiespacio del barrio Mariano Moreno, después hay otra en Palpalá, en Libertador y Fraile Pintado donde tomamos lo mejor que tenemos para armar el selectivo", agregando que "entrenamos los martes a las 17 en el Multiespacio de Moreno, Colombia esquina Perú, y los sábados desde las 9 hasta las 14. Estamos con todas las categorías desde los 8 años hasta mayores. Las profesoras que también están a cargo son María Ester Galián, Gabriela Aguilar y Cintia Ochoa, contenemos alrededor de 60 chicos de varias edades. El objetivo es que el cestobol vuelva a las escuelas, ya se presentó el proyecto en primaria y nivel medio", sentenció.