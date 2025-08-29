¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Deportes

Comienza la venta de entradas físicas desde hoy

En boletería del sector de platea por la mañana y por la tarde.

Viernes, 29 de agosto de 2025 00:00

Hoy se pone en marcha la venta de entradas físicas para presenciar el partido que disputarán Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Central Norte de Salta, por la fecha 29 de la Primera Nacional Zona B el domingo que viene en el marco de la Primera Nacional.

Hoy se pone en marcha la venta de entradas físicas para presenciar el partido que disputarán Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Central Norte de Salta, por la fecha 29 de la Primera Nacional Zona B el domingo que viene en el marco de la Primera Nacional.

Los interesados en adquirir sus tickets, podrán hacerlo pagando de contado efectivo con descuento, concurriendo a la boletería de plateas del estadio "23 de Agosto", en el horario de 9 a 13 y de 17 a 21.

La venta continuará el sábado 30, de 9 a 12 horas, en el mismo lugar y bajo idéntica modalidad de pago.

Por otra parte, el domingo, día del partido, la venta se habilitará a las 12 horas en cada boletería. Popular Norte, boletería ubicada sobre calle Santa Bárbara. Popular Sur, boletería ubicada sobre calle Humahuaca. Preferencial, boletería ubicada sobre colectora. Platea, boletería ubicada sobre calle Humahuaca.

En cuanto al precio, se fijó en: Popular mayor $25.000, popular jubilado $15.000, popular menor $10.000, preferencial mayor $30.000, preferencial jubilado $20.000, preferencial menor $15.000. Platea mayor $40.000, platea jubilado $30.000, platea menor $20.000.

Una buena alternativa que desde la dirigencia se decidió con el fin de brindarle la posibilidad a todos los simpatizantes del "lobo" que quieran asistir al encuentro teniendo en cuenta que no habrá público visitante, por lo que se espera tener un estadio lleno.

 

