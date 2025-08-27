Alejandro Quintana ya palpita el choque "clásico" del domingo ante Central Norte. "Llegamos al 100% al tramo final del torneo", aseguró.

El delantero del " lobo" ya se metió de lleno en lo que va a ser un nuevo "clásico" frente a Central Norte en el "23 de Agosto" el domingo desde las 16, a falta de 6 fechas con el equipo como escolta de Gimnasia de Mendoza. "Es un clásico el del domingo, pero nosotros tomamos todos los partidos como clásicos porque es una categoría muy dura. En esta etapa empiezan a mermar las piernas y aparecen lesiones y suspensiones. Hay que saber trabajar cada partido y tomar todos como una final y como un clásico para poder lograr el objetivo" , remarcó.

Sobre que como está el plantel en el trascendental tramo final del torneo, el atacante que lleva 7 goles desde su arribo a principios de año aclaró que "estamos al 100% en el tema intensidad y concentración. Obviamente que a veces el físico tarda en recuperarse unos días, pero tenemos un preparador físico que sabe equilibrar las cargas para recuperarnos de la mejor manera".

El futbolista proveniente del Guabirá de Bolivia se refirió ante El Tribuno de Jujuy sobre la fortaleza del grupo ante las situaciones negativas, como lesiones, sanciones y fallos arbitrales. "A lo largo del año tuvimos bajas, como las suspensiones de Menendez y Perales, que fueron injustas y chicos que fueron operados. Estamos luchando contra todo eso y vamos bien. Lo del 'Polaco' fue una locura, que de un penal para nosotros lo expulsen y encima le dan 3 fechas a un hombre que tiene un comportamiento perfecto dentro de la cancha. No quiero hablar mucho pero fue todo muy raro. Ojalá le puedan bajar una fecha para que llegue al clásico. Nosotros somos un grupo muy fuerte que peleamos contra todo y todos. Cuando la balanza se inclina para otros equipos la peleamos más que nunca para llegar al objetivo", aseguró Quintana, quien tuvo un largo recorrido con pasos por las ligas de México, Colombia y Ecuador