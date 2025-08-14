¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

14 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Liga jujeña de Fútbol
Capacitación
PRIMERA NACIONAL
tenis de mesa
hockey femenino
Copa País
NACIONAL DE VETERANAS EN JUJUY
Escuela Nº 79 “Estanislao Se‑ vero Zeballos”
Humahuaca
Casabindo
Deportes

Capacitación: Periodismo deportivo

Organizado por el Círculo se disertará sobre la era digital.

Jueves, 14 de agosto de 2025 01:02

Organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy y la colaboración de la Municipalidad de Perico, el próximo sábado 30 del corriente se llevará a cabo la capacitación denominada "Periodismo Deportivo en la Era Digital - Transmisiones Deportivas".

Organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy y la colaboración de la Municipalidad de Perico, el próximo sábado 30 del corriente se llevará a cabo la capacitación denominada "Periodismo Deportivo en la Era Digital - Transmisiones Deportivas".

Se realizará en instalaciones de la Casa de la Cultura de la ciudad de Perico, ubicada en calle José Hernández S/N del barrio Municipal. Comenzará a partir de las 9 y será con cupo limitado. Tendrá un costo de $3.000 para los socios de la institución y $5.000 para no socios. Los disertantes serán los periodistas Octavio Rodríguez y Facundo Vedur, quienes se desempeñan desde hace bastante tiempo con transmisiones deportivas por las diferentes plataformas digitales. La capacitación contará con el apoyo de la comuna local y una vez finalizada se entregarán los certificados correspondientes a cada participante. Las inscripciones se recibirán hasta el próximo viernes 29 del corriente al correo del Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy: [email protected], o a los teléfonos: 3885035371, 3885875066 y 3884770691.

FACUNDO VERDUR.

Debido a la nueva era digital en el periodismo y en particular en el periodismo deportivo, la premisa es dotar a las nuevas generaciones de periodistas o bien a los interesados en ejercer el Periodismo Deportivo, de las herramientas necesarias para poder desarrollar sus actividades.

El programa es el siguiente. A las 9: acreditación; a las 9.30: comienzo de la capacitación a cargo de los disertantes; a las 10.45: "coffee break"; a las 11: reanudación de la capacitación y consultas finales con los asistentes al taller; a las 12.15, entrega de certificados a los participantes.

Datos los capacitadores. Facundo Verdur: propietario de COYAtv. Trabajó en Canal 7 de Jujuy, El Tribuno, Radio Fiesta 91.7 y actualmente encargado de prensa y comunicación legislativa.

Octavio Rodríguez: Periodista Deportivo, trabajó en FM integración y Diario El Paso, fue corresponsal de la Liga Jujeña de fútbol para Radio Líder, trabajó en Diario Pregón. Creador del sitio web laligajujuy, y del canal de Streaming Jauka Sport, con el cual lleva más de 400 transmisiones en estos 3 últimos años de la Liga Jujeña de fútbol. Productor y conductor de Meridiano en FM Integración y Jauka, Productor del programa "cancha" en Jauka, y "entrevista sport".

 

