Capacitación: Periodismo deportivo

Organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy y la colaboración de la Municipalidad de Perico, el próximo sábado 30 del corriente se llevará a cabo la capacitación denominada "Periodismo Deportivo en la Era Digital - Transmisiones Deportivas".

Se realizará en instalaciones de la Casa de la Cultura de la ciudad de Perico, ubicada en calle José Hernández S/N del barrio Municipal. Comenzará a partir de las 9 y será con cupo limitado. Tendrá un costo de $3.000 para los socios de la institución y $5.000 para no socios. Los disertantes serán los periodistas Octavio Rodríguez y Facundo Vedur, quienes se desempeñan desde hace bastante tiempo con transmisiones deportivas por las diferentes plataformas digitales. La capacitación contará con el apoyo de la comuna local y una vez finalizada se entregarán los certificados correspondientes a cada participante. Las inscripciones se recibirán hasta el próximo viernes 29 del corriente al correo del Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy: [email protected], o a los teléfonos: 3885035371, 3885875066 y 3884770691.

FACUNDO VERDUR.

Debido a la nueva era digital en el periodismo y en particular en el periodismo deportivo, la premisa es dotar a las nuevas generaciones de periodistas o bien a los interesados en ejercer el Periodismo Deportivo, de las herramientas necesarias para poder desarrollar sus actividades.

El programa es el siguiente. A las 9: acreditación; a las 9.30: comienzo de la capacitación a cargo de los disertantes; a las 10.45: "coffee break"; a las 11: reanudación de la capacitación y consultas finales con los asistentes al taller; a las 12.15, entrega de certificados a los participantes.

Datos los capacitadores. Facundo Verdur: propietario de COYAtv. Trabajó en Canal 7 de Jujuy, El Tribuno, Radio Fiesta 91.7 y actualmente encargado de prensa y comunicación legislativa.

Octavio Rodríguez: Periodista Deportivo, trabajó en FM integración y Diario El Paso, fue corresponsal de la Liga Jujeña de fútbol para Radio Líder, trabajó en Diario Pregón. Creador del sitio web laligajujuy, y del canal de Streaming Jauka Sport, con el cual lleva más de 400 transmisiones en estos 3 últimos años de la Liga Jujeña de fútbol. Productor y conductor de Meridiano en FM Integración y Jauka, Productor del programa "cancha" en Jauka, y "entrevista sport".