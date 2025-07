Módolo: "Tenemos que seguir por este camino"

Pese al evidente fastidio por el fin de un largo invicto y de tener que compartir la punta de la Zona B de la Primera Nacional, el técnico de Gimnasia, Matías Módolo, se mostró conforme por la actuación de sus dirigidos en la derrota ante Temperley.

Aseguró ante El Tribuno de Jujuy que la caída del domingo no le quita la tranquilidad que el equipo está para pelear por el campeonato hasta al final: "Nos vamos con el dolor de haber perdido un partido donde fuimos claramente superiores en varios aspectos. A veces toca ganar sin hacer un buen trabajo y hoy el domingo hicimos un gran partido, que no pudimos ganar. Nos da bronca, pero también la confianza y el orgullo que el equipo está", dijo.

Además, Módolo explicó detalladamente los motivos de las 5 modificaciones y el nuevo esquema táctico que dispuso para enfrentar a Temperley con respecto al empate con el Cadu en Jujuy. "Con los cambios iniciales busqué sorprender y encontrar los espacios atrás de los 4 mediocampistas donde sacamos provecho. También busqué y reencontré el juego y las situaciones de gol que tuvimos más en un tiempo que en los últimos partidos, que nos estaban costando tenerlas siendo uno de nuestros fuertes como equipo. Además, teniendo en cuenta que el rival tenía una pared de 5 defensores, pensamos que lo mejor no era tener dos centrodelanteros de espalda fijando a dos centrales. Sino fijar uno sólo y tener más jugadores de frente", precisó.

El técnico que ascendió con Riestra agregó que la rotación también se debió al cansancio físico, indicando "también pensamos que necesitábamos recambio y más combustible por el desgaste. Con los muchachos que están jugando poco, encontramos que hicimos un buen partido y que lo único negativo fue el resultado. El resto es todo positivo porque los que entraron están bien, los cambios entraron bien y nos dieron situaciones. Sólo faltó que entre alguna, como la del travesaño o la del "Flecha" (Velázquez) o que nos cobren el penal. Nos hubiéramos ido muy satisfechos si eso pasaba". Por el buen rendimiento colectivo y esperando las últimas 10 fechas del torneo que lo sigue teniendo líder, aunque ahora compartiendo con Chacarita y Gimnasia de Mendoza, que tiene un partido pendiente. "Mi estilo es analizar funcionamientos, no resultados. Vi un equipo sólido y compacto en todo sentido por cómo reaccionó ante la derrota. Por algo somos los que más sumamos en la categoría. La impaciencia no lleva a nada y sabemos que rápido no es apurado. Tenemos que mantener el temple. Entiendo que si seguimos por este camino tenemos muchas chances de pelear arriba", declaró por último el conductor "lobo".