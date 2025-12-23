Diego López: "Llevar al club a lo más alto"

En estos términos se expresó, tras plasmar su firma en el contrato que no solo renueva su vínculo con el "lobo", sino también sus sueños.

"Esta es mi casa y desde que volví me siento muy cómodo", resaltó y puntualizó que "integramos un gran plantel, con una dirigencia que acompaña y un cuerpo técnico que confía en este grupo".

En este sentido, garantizó que dará "lo mejor como siempre lo hice con garra, corazón y humildad, sin dejar de lado el compromiso de dejar algo bueno a los más jóvenes".

Dispuesto a "seguir mejorando y aprendiendo", garantizó "entrega máxima para lograr el sueño que siempre tuve de chico". "Cuando venía al estadio anhelaba estar del otro lado del alambrado y alcanzar grandes objetivos para el club, la hinchada y toda la provincia", recordó.

Por otra parte, al trazar un balance de cierre de la temporada 2025, consideró que la campaña de Gimnasia fue "especial", definida por "una ilusión muy grande, altibajos y una entrega total".

"Al final no se dio el objetivo planteado, pero en 2026 estaremos bien preparados para lo que venga y conducir a Gimnasia al sitio en el que merece estar", aseguró López finalmente.