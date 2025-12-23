23°
23 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

tabacaleros de jujuy
Frente Primero Jujuy Avanza
Cámara del Tabaco de Jujuy
Mesa Estratégica Empresarial
LIGA PROFESIONAL
Por los clubes
Legislatura de Jujuy
Ley de Riesgos del Trabajo
San Pedro de Jujuy
Liga jujeña de Fútbol
tabacaleros de jujuy
Frente Primero Jujuy Avanza
Cámara del Tabaco de Jujuy
Mesa Estratégica Empresarial
LIGA PROFESIONAL
Por los clubes
Legislatura de Jujuy
Ley de Riesgos del Trabajo
San Pedro de Jujuy
Liga jujeña de Fútbol

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Diego López: "Llevar al club a lo más alto"

"Nos levantamos, reseteamos y trabajamos para volver a intentar lo que todos queremos: llevar a Gimnasia a lo más alto", enfatizó el defensor de Gimnasia Diego López de cara a los desafíos que asoman de la mano del nuevo año.

Martes, 23 de diciembre de 2025 00:00

En estos términos se expresó, tras plasmar su firma en el contrato que no solo renueva su vínculo con el "lobo", sino también sus sueños.

"Esta es mi casa y desde que volví me siento muy cómodo", resaltó y puntualizó que "integramos un gran plantel, con una dirigencia que acompaña y un cuerpo técnico que confía en este grupo".

En este sentido, garantizó que dará "lo mejor como siempre lo hice con garra, corazón y humildad, sin dejar de lado el compromiso de dejar algo bueno a los más jóvenes".

Dispuesto a "seguir mejorando y aprendiendo", garantizó "entrega máxima para lograr el sueño que siempre tuve de chico". "Cuando venía al estadio anhelaba estar del otro lado del alambrado y alcanzar grandes objetivos para el club, la hinchada y toda la provincia", recordó.

Por otra parte, al trazar un balance de cierre de la temporada 2025, consideró que la campaña de Gimnasia fue "especial", definida por "una ilusión muy grande, altibajos y una entrega total".

"Al final no se dio el objetivo planteado, pero en 2026 estaremos bien preparados para lo que venga y conducir a Gimnasia al sitio en el que merece estar", aseguró López finalmente.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD