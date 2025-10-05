Colapinto terminó 16° y McLaren se consagró campeón de la Copa de Constructores

El Gran Premio de Singapur, 18° fecha del calendario 2025 de la Fórmula 1, se disputó en el desafiante circuito callejero de Marina Bay. El argentino Franco Colapinto largó desde la 16° posición y logró mantener ese lugar hasta el final, completando un trabajo destacado a pesar del limitado rendimiento de su Alpine, cuyo compañero Pierre Gasly finalizó en la última posición.

La victoria quedó en manos de George Russell (Mercedes), seguido por Max Verstappen (Red Bull) y los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes cerraron un gran fin de semana para el equipo papaya. Con este resultado, McLaren se consagró campeón de la Copa de Constructores 2025, asegurando un título histórico en la temporada.

El argentino tuvo un comienzo prometedor. Tras largar desde la 16° posición, realizó una excelente salida y rápidamente se colocó 13°, consolidando un ritmo sólido con su Alpine.

Sin embargo, en la vuelta 15, el equipo decidió detenerlo en boxes para cambiar neumáticos, apostando a la entrada de un safety car que finalmente no se produjo. La estrategia terminó siendo desfavorable: Colapinto cayó hasta la 18° posición y perdió ritmo frente a sus rivales.

A pesar del contratiempo, el joven piloto mantuvo un buen rendimiento y logró escalar hasta el puesto 14 en la vuelta 42. Para la vuelta 55 se encontraba nuevamente 13°, pero con neumáticos totalmente gastados, lo que lo relegó nuevamente. Tras más de 45 vueltas con neumáticos medios, el desgaste se hizo evidente y cruzó la bandera a cuadros en la 16° posición, sin poder sumar puntos.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvo un fin de semana aún más complicado y finalizó 19°, reflejando las dificultades del Alpine en el circuito callejero de Marina Bay.

McLaren gana el campeonato de constructores

McLaren se consagró campeón consecutivo de la Copa de Constructores 2025 tras el Gran Premio de Singapur, asegurando su segundo título seguido gracias al tercer puesto de Lando Norris y al cuarto de Oscar Piastri.

La escudería británica, que había acumulado 12 victorias y siete dobletes en las primeras 17 carreras, reafirma su supremacía en la temporada y cierra un ciclo de consolidación después de años complicados, donde ocupó puestos intermedios en el campeonato.

Con esta victoria matemática a falta de seis rondas, McLaren se posiciona como la referencia de la Fórmula 1 actual, mientras la lucha por el título de pilotos sigue abierta, con Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen como los principales protagonistas.