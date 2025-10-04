Gran performance del equipo de taekwondo

En hockey masculino sub 16 hubo bronce, el equipo de La Esperanza se impuso ante Santa Cruz y celebró el tercer escalón del certamen. En femenino, culminaron en el sexto lugar.

En tenis de mesa adaptado, Tiago Vega fue medalla de plata.

En freestyle Rulo, cayó en la final y se colgó la medalla de plata quedando en la puerta de otro oro luego de una batalla muy pareja ante Salta.

En rugby, el equipo de Suri quedó en el cuarto puesto luego de haber quedado en la puerta de entrar a la final. Por último, en básquet, lanzamiento, los jujeños quedaron en el cuarto puesto en la final.