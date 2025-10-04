°
4 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Selección argentina
LIGA PROFESIONAL
JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA
Liga jujeña de Fútbol
FINALES NACIONALES JUEGOS EVITA
ajedrez
Aplicación “Globant”
Sargento Cabral
PERICO
Tilcara
3884873397
Deportes

Gran performance del equipo de taekwondo

En taekwondo se le escapó dos oros, porque Ciro Ramírez y Agostina Giménez perdieron sus respectivas peleas en la final y se colgaron la medalla de plata, al tiempo que Selena Aparicio fue medalla de bronce, no obstante la performance a lo largo de la final nacional de los Evita fue muy buena.

Sabado, 04 de octubre de 2025 00:00

En hockey masculino sub 16 hubo bronce, el equipo de La Esperanza se impuso ante Santa Cruz y celebró el tercer escalón del certamen. En femenino, culminaron en el sexto lugar.

En tenis de mesa adaptado, Tiago Vega fue medalla de plata.

En freestyle Rulo, cayó en la final y se colgó la medalla de plata quedando en la puerta de otro oro luego de una batalla muy pareja ante Salta.

En rugby, el equipo de Suri quedó en el cuarto puesto luego de haber quedado en la puerta de entrar a la final. Por último, en básquet, lanzamiento, los jujeños quedaron en el cuarto puesto en la final.

 

