River eliminado por penales

River Plate perdió con Independiente de Mendoza por penales 4 a 3 luego de haber empatado en los 90 minutos 0 a 0 y se quedó sin final. El encuentro se jugó anoche en el estadio “Mario Kempes” de Córdoba. A lo largo del partido, el “millonario” fue quién manejó la pelota, pero siempre le faltó ideas claras, sobre todo en la primera mitad más allá de contar con Quintero y “Nacho” Fernández estaban en el campo de juego.

Sin embargo se vio más de lo mismo, algo que el hincha de River reprochó a lo largo del partido. La “lepra” mendocina apostaba a la velocidad de Villa, sin embargo cada vez que el colombiano se encontraba con la bocha, no tuvo un compañero para poder descargar o por lo menos hilvanar alguna jugada. La segunda parte comenzó 48 minutos después debido a una fuerte lluvia que prácticamente inundo el campo de juego del “Kempes”.

El agua, hasta que terminó de drenar la cancha los charcos que se habían formado, no permitió un buen despliegue, a los dos les costó hacer pie. Pero River tuvo las más claras para poder ganarlo, primero con un cabezazo de Rivero que se estrelló en el travesaño y después, sobre el final, Galoppo cabeceó solo y del ángulo el arquero de Independiente, Centurión, sacó al córner.

Con la igualdad, la serie se definió desde los doce pasos y allí Independiente fue más certero y anotó por intermedio de Gómez, Sartori, Studer y Villa, mientras que en River marcaron Colidio, Meza y Montiel, fallando sus remates Borja, tapó el arquero Centurión, y Galoppo. Los mendocinos por primera vez jugarán la final de Copa Argentina.