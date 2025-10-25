Experiencia positiva para las pequeñas

En el predio Las Palmeras de Perico ayer se presentó la Escuela Municipal de Hóckey "Canal de Beagle" de Palpalá en un encuentro infantil donde se enfrentaron a Sportivo Rivadavia de El Carmen y el equipo anfitrión Fusión Hóckey. La jornada se disputó en las categorías: décima, octava, novena y quinta. La delegación palpaleña con el fuerte respaldo del intendente Rubén Eduardo Rivarola estuvo compuesta por 40 niñas que semana tras semana disfrutan de clases gratuitas que ayer pudieron trasladarse en el ómnibus de ejecutivo municipal para disfrutar de un encuentro inolvidable. a puro deporte y amistad.

La Escuela Municipal de Hóckey "Canal de Beagle" viene desarrollando diversos encuentros deportivos en diferentes barrios de Palpalá, con el propósito de que las niñas de otras localidades puedan vivir la experiencia de jugar en cancha sintética, un espacio con el que muchas de ellas no cuentan habitualmente. Y en esta oportunidad, el equipo "Fusión Hóckey" de Perico a cargo de la profesora Yanina Obando, invitó a nuestras jugadoras a participar de un nuevo encuentro que se llevará a jugará en el predio Las Palmeras. Donde además, se espera transitar una visita grata y de suma experiencia para las pequeñas, ya que se hizo entrega de bolsitas de sorpresas para agasajar a todas las participantes, incluidas las carmenses de Rivadavia.

La profesora Melisa Quiñones del representativo siderúrgico explicó que "gracias a Dios nos invitaron a Perico a un encuentro infantil donde también nos están esperando las chicas de Sportivo Rivadavia junto al anfitrión que es Fusión Hóckey. La Escuelita del barrio Canal de Beagle actualmente cuenta con 35 nenas de todas las categorías que van desde los 6 años hasta los 16 años", agregando que "ellas ya vinieron a jugar a Palpalá en nuestra cancha sintética y esta vez no toca salir a jugar de visitante. Es nuestra primer salida, pero este proyecto que avanza, se dividió en tres etapas donde el primero era la formación e integración, la segunda era encargarnos de buscar la indumentaria con los elementos de trabajos y la tercera fue la de salir y viajar, tratando de competir con otros pares y jugar un poco más. Por suerte estamos cumpliendo los objetivos", remarcó.

En otro tramo expresó que "gracias al director de Deportes, Marcelo Ansonnaud, se pudo gestionar el colectivo para viajar a Perico y las chicas están viajando gratis que es algo fundamental que se nos brinde sabiendo de la situación económica que atraviesa el país", sentenció la instructora de la Municipalidad de Palpalá.

Por otra parte, Marcelo Pérez, papá acompañante de la delegación de la Escuelita de Hóckey, resaltó que "es la primera vez que un grupo de niñas de las Escuelas Municipales salgan a competir, pero como dijo el director de Deportes (Ansonnaud) que lo más importante es que ellas disfruten. Esa es la idea y como papá estoy recontra contento que se pueda dar esta posibilidad y vamos a estar dentro de la delegación para colaborar con lo que necesiten", acotando que "realmente será una linda experiencia pero a la vez una enseñanza y agradecemos a la Municipalidad de Palpalá por hacer posible que este viaje sin ningún costo y como padres poder acompañarlos", sostuvo.

Entre otras de las opciones que ofrece el ejecutivo palpaleño de manera gratuita está fútbol, básquet, vóley, tenis de mesa, gimnasia rítmica, newcom, atletismo, entre otras que también tendrán su posibilidad de seguir experimentando en otros puntos.