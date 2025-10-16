Scaloni, conforme con el rendimiento

Luego de la goleada de la Selección Argentina por 6-0 sobre Puerto Rico, el entrenador Lionel Scaloni remarcó la importancia de los amistosos, valorando la "suerte de ver a chicos convocados por primera vez".

Además, aseguró que todos los jugadores que consiguieron sus primeras convocatorias al seleccionado "son válidos".

Sobre la vuelta a la titularidad del astro Lionel Messi, quien no había jugado ante Venezuela, Scaloni afirmó haberle consultado al "10" si se sentía en condiciones para jugar, con la "alegría" que le genera poder utilizarlo.

Después de un abultado y lógico triunfo ante una Selección de escaso calibre, el DT campeón del mundo prefirió enfocarse en la oportunidad de seguir dándole chances a nuevos jugadores, valorando "la posibilidad de ver jugar a chicos convocados por primera vez".