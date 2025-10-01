Cidef resultó campeón Sub 12

Con la definición por las ubicaciones finales terminó la primera rueda del Grand Prix Femenino Sub12, organizado por la Federación Jujeña de Voleibol, que otorgó cuatro plazas para el Torneo Regional de la categoría a disputarse este mes en la provincia de Salta.

Cidef se adjudicó el primer lugar tras superar por 2-1 a Gorriti, en un ajustado partido que se definió en tiebreak. Previamente, Talleres tuvo que trabajar para vencer a Universitario por 2-1 y quedó tercero mientras que las "académicas" se hicieron con el último boleto al certamen Regional.

Así, en las instalaciones del Club Gorriti se vivió una jornada de fiesta donde las protagonistas dieron rienda suelta a la pasión por el vóley y sentaron las bases para lo que será la segunda rueda que iniciará en las próximas semanas y dará la posibilidad de que el club vencedor enfrente a Cidef para definir al equipo femenino campeón de la categoría.

Posiciones finales clasificatorio fueron estas: 1º) Cidef; 2º) Club Atlético Gorriti; 3º) Atlético Talleres de Perico; 4º) Deportivo Universitario; 5º) Sociedad Española; 6º) Gimnasia y Esgrima de Jujuy; 7º) Sirio.