Ana Zapatero y Benicio Recupero fueron campeones

En el Centro de Alto Rendimiento de Tenis de Mesa de la ciudad de Salta tuvo lugar el fin de semana pasado la edición 2024 del Grand Prix Internacional de la especialidad, que suele realizarse todos los años en el Norte del país con el aval de la Federación Argentina de Tenis de Mesa.

El mencionado campeonato forma parte del Circuito Nacional de Jugadores Federados de la especialidad y otorga una gran cantidad de puntos para el ranking argentino.

Las condiciones económicas y otros factores personales ocasionaron que Jujuy intervenga del mismo con una limitada participación de solamente 15 competidores, distribuidos en las distintas categorías propuestas por edades y sexo.

Entre ellos, los más destacados fueron la ledesmense Daniela Zapatero Heit y el capitalino Benicio Recupero quienes se consagraron campeones en sus categorías.

Daniela Zapatero fue campeona individual de la competencia para Damas Toda Competidora (la categoría más exigente para mujeres), en tanto Benicio Recupero lo hizo en la modalidad de competencia Dobles Sub 13 en pareja con el salteño Federico Varela.

Además de los mencionados, también accedieron a posiciones de podio Malena Giménez, Emanuel Benítez y Moisés Gallo Rocha.

Malena Giménez quedó segunda entre las damas Sub 19 y tercera en Toda Competidora; Emanuel Benítez fue tercero en caballeros Sub 13 y en Dobles Sub 13 (junto al chaqueño Juan Axon) y Moisés Gallo Rocha logró un tercer puesto en Dobles Caballeros Todo Competidor en pareja con el boliviano Arteaga.

Entre los campeones sobresalió la actuación de Daniela Zapatero Heit, ya que confirmó la supremacía que hace muchos años ostentan entre ella y su hermana Ana (ausente en esta oportunidad del evento) en el Noroeste Argentino en lo que a competencia de damas se refiere.

Y lo de Benicio Recupero no hace más que reafirmar su crecimiento deportivo constante en la actividad, que poco a poco lo va posicionando mejor en el ranking nacional.

Del Grand Prix participaron más de 200 competidores, procedentes de: Santa Cruz, Río Negro, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Así pasó un certamen que siempre acapara la atención del mundo del tenis de mesa, no tan solo por la gran convocatoria que tiene cada año, sino porque además un importante número de provincias envían a sus representantes para medirse con los mejores en las distintas categorías. Y volvió a ser éxito.