Sobre el final, Atlético Palpalá logró festejar

Triunfo agónico. En el arranque de la fecha 5 del Torneo Apertura "Livio Monteserín" de la Liga Jujeña de Fútbol, Atlético Palpalá ayer en el predio "Jorge Newbery" derrotó por la mínima diferencia, 1 a 0, a Deportivo Comercio con el festejo de Fabricio Abad en el cierre del encuentro para darle los tres puntos a los dirigidos por Aníbal González.

La primera etapa fue un tanto reñida en mitad de cancha aunque se vio voluntad pero no alcanzó. Ahí la visita hizo méritos para poder sacar ventajas mediante avances verticales, pero sin lograr profundizarlos.

La apuesta de los dirigidos por José Solano fue aprovechar la desesperación de los "piratas" que en varias acciones no lograba poner paños fríos a sus ataques. Sin embargo, la más importante estuvo del lado del dueño de casa cuando a los 32' de un pase de Arena, Abad recibió sólo y malogro su disparo para el lamento de sus hinchas.

En la segunda mitad de entrada nomás Leiva partió habilitado en el "azulgrana" y pero tapó muy bien Luscubir evitando la caída de su valla. El juego siguió trabado pero las llegadas de dieron de forma esporádicas hasta que a los 34' un centro de Abad terminó desviando Arena cerca del área que le quedó servida a Valdez, pero el ingresado en el "pirata" la tiró por arriba del travesaño. Se hizo de ida y vuelta y sobre los 41' Leiva probó desde afuera y otra vez Luscubir mostró lucidez en su intervención para el lamento del banco de Comercio.

Y cuando todo indicaba el se repartían los puntos y el reloj marcaba 45' Valdez aprovechó un mal despeje de la zaga visitante para asistir a Abad que acomodó su remate contra el palo y salir festejando el gol del triunfo de Atlético Palpalá.

Hoy a las 16 en la cancha auxiliar de Zapla, Alberdi vs San Francisco y en "La Tablada" Universitario vs. Palermo. Y mañana a las 16 en el "Líbero Brabo" Malvinas vs. Gorriti; en "La Tablada" Cuyaya vs. Lavalle y en el "Emilio Fabrizzi" Zapla vs. Talleres.