El capítulo 5 del Anual se reanuda en su totalidad

Se reanuda la competencia. Luego de una semana de parate por la dura situación económica que atraviesa el país, la Liga Jujeña de Fútbol no quedó ajena a ese padecimientos y buscando respaldo para su continuidad logró un consenso entre todos los delegados y acordaron avances con las entidades gubernamentales para proseguir con el Torneo Apertura 2024 "Livio Monteserín".

El viernes arrancará la fecha 5 de la primera masculina y femenina. En esta oportunidad se disputará la fecha interzonal donde los cruces a resaltar son dos clásicos y en todo el programa las chicas jugarán a las 14 y los varones desde las 16. En inferiores masculina lo harán el sábado y en femenino el domingo.

Entonces en primera el viernes en el predio Papel NOA jugarán Gimnasia vs. Belgrano; en "La Tablada" La Viña vs. Nieva; en el "Fortín Gaucho" Los Perales vs. Luján; en el predio "Jorge Newbery" Atlético Palpalá vs. Comercio y en el estadio "Fausto Tejerina" se medirán Zapatón y El Cruce.

En tanto que el sábado en la cancha auxiliar de Zapla, Alberdi recibirá a San Francisco y en "La Tablada" Universitario vs. Palermo. Y cerrando la instancia el domingo en el "Líbero Brabo" Malvinas vs. Gorriti; en "La Tablada" Cuyaya vs. Lavalle y en el estadio "Emilio Fabrizzi" Zapla vs. Talleres.

Marcelo Sánchez, titular de la Liga Jujeña, ante El Tribuno aclaró que "en un principio y para que quede claro no fue intención de los clubes de la Liga Jujeña ponerle un parate definitivo al torneo, siempre pensamos en tomarnos el tiempo necesario para buscar y conseguir respuestas para el acompañamiento de parte del Estado, llámese gobierno o empresa privada o los propios socios de cada club para acercarse un poco más y generar los recursos necesarios para sostener el torneo que cada vez se hace más cuesta arriba desde lo económico", agregando que "tomamos el oxígeno necesario para poder comunicarnos con el secretario de Deportes, Luis Calvetti, que se puso a disposición de colaborar en todo lo que esté a su alcance, lo mismo sucedió con el presidente del Improjuy, Walter Morales, y presidente de Gimnasia. También nos juntamos con la Comisión Directiva del 'lobo' que se puso al servicio, entendiendo que es nuestro representante más distinguido a nivel provincial y que de una u otro forma tienen que velar por la entidad madre del fútbol jujeño".

Luego admitió que "si hablamos de cuestiones físicas fueron aunadas, nosotros como Liga sabemos cuáles son nuestros recursos y sabemos hasta cuándo podemos continuar, sabemos que los clubes tienen que hacer un esfuerzo un par de fechas a lo mejor pagando árbitros y veremos hasta cuándo podemos llegar a disputar la competencia", acotando que "todo esto es indudablemente parte del contexto nacional y lo difícil que se hace el día a día, los clubes dependen de los socios y los socios de un buen ingreso, todo va de la mano. La idea es poder disputar torneos federados, la Liga tiene muchos gastos, empleados de años que trabajan y tienen sueldos altos, son 120 partidos por semana donde se necesitan árbitros que cobran y ni hablar el servicios de luz, hoy se paga 1 millón de pesos", cerró.