Por el recorte presupuestario, Paula Pareto renunció a su beca para cedérsela a otros atletas

A poco más de dos meses del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, un recorte presupuestario impulsado por la Secretaría de Deportes derivó en una decisión sorpresiva y altruista por parte de la judoca Paula Pareto y su entrenadora, Laura Martinel: renunciar a sus becas para poder financiar a otros atletas.

En concreto, la decisión impulsada desde la Secretaría de Deporte que hoy comanda Julio Garro reduce de 18 a cuatro las becas para la Confederación Argentina de Judo. Ante esto, Pareto y Martinel tomaron la decisión de renunciar a sus beneficios para que otros atletas puedan acceder a los mismos.

"Estamos en un momento complicado porque es la renovación de becas y resulta que quieren hacer un recorte tremendo en la cantidad de becarios. Hay becas por ENARD, becas por Secretaría de Deportes y hay becarios que se duplican, que tienen becas de Secretaría y ENARD. Tenemos 18 becarios, pero se le ha pedido a la Confederación que solamente queden cuatro. Pone en riesgo nuestro deporte, porque necesitamos tener una masa activa de deportistas entrenando y, obviamente, a sus entrenadores", expresó Martinel en diálogo con TyC Sports.

Martinel confesó que le resulta "difícil realizar la poda" y que es algo que no esta dispuesta a hacer porque no quiere "firmarle el acta de defunción" al judo en Argentina. Ante esto, comunicó su decisión, que fue acompañada por Pareto: "Pensando en cómo hacer para poder retener la mayor cantidad de becarios posibles es que decidí ceder, renunciar a mi beca de la Secretaría de Deportes para que haya más financiamiento para más atletas. Cuando le comenté esto a Paula, ella me dijo 'yo también renuncio a la mía'. Así que hemos decidido las dos renunciar para que esos fondos vayan destinados a más atletas".

Pareto también se sumó al diálogo y expresó su punto de vista: "Es durísimo porque de 18 a cuatro es un número muy difícil de manejar, es muy difícil hablarlo con los chicos. A mi desde el punto de vista de atleta me hubiese pesado. Hay muchos chicos que están viviendo en Buenos Aires pagango alquileres y cosas que ya les cuestan un montón. Decirles de un día para el otro que van a tener una entrada menos es duro. Se van a terminar yendo a sus casas de vuelta y el deporte deja de crecer. Por eso tomé la misma decisión que tomó Laura. Por lo menos si sirve de algo aportar de nuestro lado la parte económica cediendo la beca nuestra para poder apoyar ahí. Cuando sos atleta te exigen resultados, pero cada vez te dan menos. También hay que ser un poco coherentes en lo que se exige y en lo que se da. Con la creación del ENARD fue un apoyo importante y las cosas empezaron a cambiar, pero hoy se vuelve a complicar con estas cosas".