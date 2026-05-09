Meryl Streep es nombrada la mejor actriz del siglo XXI

Meryl Streep vuelve a demostrar por qué es considerada una leyenda viviente del cine. La organización New York Critics Team la ha colocado como la mejor actriz del siglo XXI, liderando una lista conformada por algunas de las figuras más importantes de Hollywood y el cine contemporáneo. La noticia rápidamente generó conversación entre cinéfilos y amantes del séptimo arte, pues nombres como Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio y Nicole Kidman también aparecen dentro del ranking.

Además, este reconocimiento llega en un momento especial para la actriz, ya que hace apenas una semana se realizó el esperado estreno de la secuela de The Devil Wears Prada, una de las producciones más icónicas de su carrera, donde interpretó a la inolvidable Miranda Priestly, considerado por muchos como uno de los personajes más emblemáticos de la historia del cine moderno.

La NYCT, conocida como New York Critics Team, es una organización dedicada al análisis y reconocimiento del cine y las artes audiovisuales. A lo largo de los años, sus listas y selecciones han ganado notoriedad entre los amantes del séptimo arte por destacar a figuras que han marcado generaciones dentro de la industria cinematográfica.

La lista de los mejores actores y actrices del siglo XXI

El ranking compartido por la NYCT quedó conformado de la siguiente manera:

1 Meryl Streep

2 Cate Blanchett

3 Leonardo DiCaprio

4 Nicole Kidman

5 Emma Stone

6 Denzel Washington

7 Julianne Moore

8 Timothée Chalamet

9 Ryan Gosling

10 Jennifer Lawrence

La selección ha provocado opiniones divididas en redes sociales, especialmente por la inclusión de figuras jóvenes como Timothée Chalamet, quien en pocos años ha logrado posicionarse como uno de los actores más importantes de su generación gracias a proyectos como Dune.

¿Por qué Meryl Streep sigue siendo considerada la mejor actriz?

Meryl Streep es sinónimo de versatilidad, elegancia y talento puro. La actriz ha demostrado dominar prácticamente cualquier género cinematográfico: drama, comedia, musical y hasta cine político. Su capacidad para transformarse completamente en cada personaje la convirtió en un referente absoluto de la actuación moderna.

Además, el impacto cultural de sus interpretaciones sigue vigente. En pleno siglo XXI logró conquistar nuevas generaciones gracias a producciones como Mamma Mia!, mientras que películas como La dama de hierro le dieron otro Premio Oscar.