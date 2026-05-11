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PERICO

Familia feriante sufrió un millonario robo

Denunciaron el faltante de 30 millones de pesos y dos mil dólares.

Lunes, 11 de mayo de 2026 00:00
UNIDAD REGIONAL 6

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 6 de Perico, investigan un millonario hecho de robo, donde desconocidos se llevaron alrededor de 30 millones de pesos y dos mil dólares.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás en una vivienda del barrio San Roque de la ciudad comercial.

En esas circunstancias, los propietarios de la vivienda ingresaron y se dieron con la ingrata novedad que personas desconocidas ingresaron por la parte trasera, desordenaron todo el lugar y se alzaron con la importante cantidad de dinero.

Los damnificados son feriantes y detallaron en la sede policial que esa recaudación era el producto de la venta y la estaban ahorrando para pagar a sus proveedores.

El ayudante fiscal zonal del MPA solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad, para avanzar con la investigación.

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