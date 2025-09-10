Propinó un rodillazo en el rostro a una joven y fue detenido

Un hombre fue detenido luego de protagonizar un hecho de violencia de género en el barrio Alto Comedero, donde atacó con un rodillazo en el rostro a la nieta de su pareja e intentó agredir a los efectivos policiales.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el lamentable episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 19.20 en la intersección de la avenida Marina Vilte y la calle Paso de Jama del sector B6 del populoso barrio de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que una comisión policial del Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana N°7 realizaba un servicio de despeje una cancha ubicada en las inmediaciones, cuando fueron alertados por una mujer sobre una agresión de su pareja, un hombre de 59, a su nieta.

Los uniformados se dirigieron de manera inmediata al lugar y observaron al inculpado en la plena calle, quien al percatarse de la presencia policial vociferó amenazas e intentó agredirlos. Sin embargo fue reducido y trasladado a la Seccional 46°.

Mientras que la víctima, una joven de 20 años, presentaba signos de agresión en su rostro tuvo que ser trasladada a la dependencia policial, donde fue asistida por un médico de la Policía que diagnosticó las lesiones más ingesta de bebidas alcohólicas.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que el inculpado quede alojado en la dependencia policial y a disposición del Juzgado de Violencia de Género.

Asimismo dispuso que se inicien las actuaciones de oficio y que una vez que la víctima reciba el alta médica radique la correspondiente denuncia y amplié su testimonio.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 46°, por directivas del representante fiscal.