Procesan al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza por presunto abuso sexual

La jueza María Galletti procesó por supuesto “abuso sexual simple” a Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, y decretó su embargo por la suma de $ 1.500.000.

La magistrada también dispuso la prohibición de contacto entre Espinoza y la denunciante, Melody Rakauskas, quien realizó la denuncia hace dos años, en 2022. Rakauskas era secretaria de Espinoza, según la denuncia.

La resolución judicial establece que Espinoza es considerado “prima facie” responsable de los delitos de abuso sexual simple en concurso real con desobediencia, en calidad de autor y en perjuicio de Rakauskas.

Además, el intendente continuará en libertad provisoria, ya que no se cumplen las condiciones restrictivas para su detención, aunque deberá mantenerse alejado de la denunciante y evitar todo tipo de contacto con él.

La denuncia contra Fernando Espinoza sobre supuesto abuso

En el año 2022, una exsecretaria del intendente de La Matanza denunció al funcionario por haberla abusado sexualmente en abril del 2021 y dio detalles por primera vez en televisión durante el programa La Cornisa, conducido por Luis Majul en LN+.

Melody Rakauskas denunció al intendente de La Matanza en la fiscalía N°8 en lo Criminal y Correccional de Capital Federal luego de trabajar con una identidad falsa durante un mes para el histórico dirigente del Partido Justicialista. En un tramo de la entrevista con el periodista Luis Gasulla explicó que fue contratada con otro nombre porque era modelo Miss Argentina.

Rakauskas explicó que conoció a Espinoza por intermedio de su expareja Gustavo Cilia, un empresario vinculado al kirchnerismo que estuvo procesado por el Plan Qunita y que se dedicaba a los negocios inmobiliarios en la Patagonia. La Justicia sobreseyó a Cilia en 2021.

Según Rakauskas fueron tres cenas en privado con Espinoza. “El intendente, como era mi jefe, se autoinvitaba a mi casa, no sabía cómo decir que no”, contó. Según dijo durante el programa, en su tercera visita habría sucedido el supuesto abuso.

“Esa vez pasó lo que denuncié en la Justicia”, dijo. Y agregó: “Me empieza a seducir, me preguntó si fumaba porro, se empieza a desabrochar la camisa y me invitó a hacerle masajes lo que me negué. Al verlo que se sacaba la camisa, fue una pelea cuerpo a cuerpo, forcejeamos, le empecé a rogar que por favor no, me rompió la camisa y pasa lo que yo denuncié”.