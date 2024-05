“O nos unimos, o la gente seguirá votando a cualquiera”

La diputada provincial Verónica Virginia Valente analizó el complicado presente y el futuro del Justicialismo de Jujuy en un diálogo mantenido en el programa "El Pulso de la Semana" que se emite cada lunes a las 21 por el streaming de El Tribuno de Jujuy. Se pronunció a favor de elecciones internas urgentes y criticó las actitudes de los legisladores nacionales del PJ.

Comenzó definiendo a la intervención partidaria y sus promotores: "Nosotros no hemos compartido esta intervención sin fundamentos, hay que decirlo. Yo recuerdo en el 2021, cuando se llamó a elecciones, la única lista que se oficializó fue la de Rubén Rivarola en la Presidencia sólo por torpezas cometidas por los demás. Que luego de dos años de estar caminando venga una intervención de dos porteños a decirnos qué es lo que tenemos que hacer y cómo, es raro. Hoy no tenemos ni presidente y en el peronismo, cada hombre y mujer peronista necesitamos una conducción".

Aclaró en ese sentido: "Fuimos a Buenos Aires a acompañar a la intendenta de Humahuaca, Karina Paniagua, que había sido convocada a la reunión del Consejo Nacional. Nuestra presencia se sintió bastante fuerte, y en todo el país. Llevamos otras voces, para que no sólo se escuche la de la senadora (Carolina Moisés), sino la de muchos compañeros que queremos y creemos que debe haber internas. Habíamos escuchado que la senadora por Jujuy había dispuesto de realizar las internas en mayo del año próximo, no se sabe por qué ni con qué autoridad, pero a partir de esto los propios interventores, Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, dijeron que habrá internas en Jujuy. Y esperemos que sean lo antes posible. También dijimos que no estamos de acuerdo con quienes les entregaron las llaves del partido porque no representan a todos los sectores".

Valente destacó las expresiones de los dirigentes Ricardo Quintela y José Luis Gioja que respaldaron las internas, "para que se escuchen las voces de los verdaderos jujeños que queremos expresarnos en un partido verdaderamente democrático y con puertas abiertas". A la vez, condenó a aquellos "que un día perdieron las elecciones y después lo primero que hicieron fue pedir la intervención.

No ha sido justo ni para los que estábamos allí ni para ningún compañero. Ahora vemos que habrá que salir a recorrer el territorio, los que caminamos la calle sabemos lo que es golpear puerta por puerta y buscar compañero por compañero, en procura de recuperar ese enamoramiento con el peronismo. No puede ser que una senadora quiera disponer lo que hay que hacer, quiera determinar quiénes serán los candidatos. Justo ella que acaso se olvida que tiene su partido provincial con el que ya fue candidata a gobernadora".

LEGISLADORA | VERÓNICA VALENTE, DEL PARTIDO JUSTICIALISTA.

La diputada Valente también compartió el estupor generado por declaraciones de la senadora, quien dijo que había hecho "un sacrificio" para integrar la fórmula gubernativa en el 2023 con Rubén Rivarola. "¿Su sacrificio fue venir a golpear la puerta y pedir por favor estar en una lista?", se preguntó, porque sabe que "Rubén tiene una estructura con diputados, intendentes, concejales, comisionados y militancia y no sé si a él le convenía llevarla en la fórmula. Esas absurdas opiniones confirman que tener la llave del partido no significa que tienen legitimidad para ello.

Lo importante siempre será que en elecciones libres participen todos los que quieran y que conduzca el que gane", definió la legisladora. "Ahora hay que seguir trabajando. Por eso no entiendo a quienes dicen que hicieron 'sacrificios' para ir en una lista o una fórmula. En el peronismo nadie obliga a nadie, si no estaríamos hablando de una situación violenta, si estás de acuerdo, aceptás y firmás, pero después no salís a atacar. Veo que a Rubén Rivarola se lo ha catalogado de un montón de cosas, le dicen de todo, pero Rubén sigue de pie, trabajando, dando oportunidades a todos los que se arriman, y seguimos estando con la gente, trabajando, apostando a que la provincia crezca. Esas chicanas no sirven. Con el diputado nacional Guillermo Snopek, es igual. Hace mucho que no dialogamos con él. Parece que es de los que se van a Buenos Aires y se olvidan de que tienen que velar por el interés de Jujuy. Creo que recién volvió al partido con la intervención, porque siempre ha salido por fuera: 'No me gusta lo que decide el PJ, entonces voy por fuera'. Creo que todo se debe discutir dentro de la casa, y si no, vemos lo que ocurre hoy: todos son proyectos individuales, personales. Hay que volver a encontrar puntos en común, el individualismo le ganó a la ideología", remarcó.

Fe en el peronismo

Con relación al futuro político de Jujuy, VVV destacó: "Antes la gente se callaba por 'miedo a...'. Hoy la gente ha perdido ese 'miedo a...'. Ya no va a ser tan fácil para el oficialismo radical ir a elecciones el año que viene. Hay un recorrido de ocho años de Gerardo Morales, que trajo un desgaste, y este gobierno de Carlos Sadir es la continuidad del mismo proyecto con otra cara, que sufre ese desgaste, y a veces pierde el horizonte de sus propios lineamientos. Nosotros queremos que al Gobierno le vaya bien, para que les vaya bien a los jujeños, no vamos a poner palos en la rueda, pero ya vemos en la calle que está haciendo falta más peronismo en la provincia, más empatía con la gente. Yo tengo fe en la vuelta del peronismo. Militamos con fe, con rebeldía. Pero si no tenemos una sola idea en común, si no nos unimos, la gente va a seguir eligiendo cualquier cosa. Tenemos que poner en marcha nuestra maquinaria militante. Hay que abrir las afiliaciones, como será a nivel nacional y en todas las provincias", finalizó la legisladora provincial del Partido Justicialista.

Fuerte repudio

En otro momento del diálogo con el conductor del ciclo y director editor de El Tribuno de Jujuy, Carlos Alfonso Ferraro, la diputada provincial Verónica Valente repudió la situación generada en el Concejo Deliberante de Perico, con la suspensión de la edil Anahí Juárez, del PJ, por “indisciplina”.

“Hace tiempo la venían hostigando y presionando para que se arrime al oficialismo periqueño. Es bochornoso, suspenderla sin permitir que se defienda o conozca la causa. Yo mandaría a esos concejales a estudiar técnica legislativa. Ya hay denuncias en el Ministerio Público de la Acusación, pero esto es además una cuestión política. El viernes vendrán a la Legislatura todas las concejalas de la Red Provincial para analizar estas situaciones y las vamos a recibir para darles apoyo”, señaló para concluir.