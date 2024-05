Basta de autosabotaje, te mereces el éxito

¿Cuántas cosas podríamos haber logrado y no las hicimos? ¿Cuántas cosas intentamos que fuesen, nos esforzamos y haciendo mucho, no logramos los resultados esperados? ¿De dónde vienen los bloqueos? ¿Qué es el autosabotaje? Dicho en simple, es la disonancia entre nuestro cerebro consiente y nuestro cerebro inconsciente.

Una parte dice sí y la otra no. Es una incoherencia donde el obstáculo puedo ser soy yo mismo y mis creencias o lealtades inconscientes. Desde una lectura más desde la conciencia podemos explorar aquello que nos condiciona.

¿Cuáles son nuestras creencias? ¿Qué nos motiva? ¿Qué historias nos contamos? ¿Cómo es nuestro observador, nuestras narrativas: de nosotros, del otro, del mundo?

Cuando hablamos de creencias limitantes, nos referimos a los aprendizajes a nivel del pensamiento que pueden o no necesariamente estar relacionados con la experiencia y que configuran una suerte de filtros que tiñen nuestras experiencias, que afectan nuestras emociones, conductas, biología. Limitando, empobreciendo nuestro potencial e impidiéndonos alcanzar resultados de excelencia.

Las creencias tienen un poder extraordinario, que es el condicionamiento.

Las creencias pueden ser: Limitantes: Éstas te bloquearán o te harán más penoso, sacrificado, difícil tu andar y no te permitirán llevar a cabo acciones que son totalmente lógicas. O Potenciadoras: Éstas te llevarán a alcanzar tus sueños y metas.

Tu comportamiento celular y tus funciones orgánicas dependen mas de tu observador y por lo tanto de tu forma de interpretar que de las señales ambientales.

Tu interpretación es dominio de la mente. Y la forma en que la mente percibe depende de tus creencias, que básicamente provienen de tu mente inconsciente.

Tus programas mentales, fijados a través de la repetición y la experiencia, pueden ser reprogramados.

Entender cómo funciona nuestra mente y nuestras creencias es fundamental para dejar de autosabotearnos. Necesitamos alinearnos: alinear alma, espíritu, mente, cuerpo, emoción y conducta. Consciente e inconsciente. Mirar y dar lugar a todos en nuestro corazón.

Sanar miedos, enojos, culpas. Dejar de castigarnos impidiéndonos concretar y tomar lo que merecemos. Mirar con amor la vida y tomarla. Aprender, cambiar

¿Cómo cambiar nuestras creencias? El primer paso es decirlo. En general esta decisión proviene de quiebres o crisis. Decidir es tomar la determinación de emprender un aprendizaje distinto y estar dispuesto a abandonar nuestras formas viejas de hacer y mirar las cosas. A nuestro cerebro, por biología no le gustan los cambios, porque consume mucha energía emprender cambios y salir del automático.

Esta decisión se verá reflejada en una declaración: "sí quiero", "merezco ser el mejor observador y testigo de mi proceso de crecimiento", "sólo yo puedo creer y cambiar mi destino", "soy el protagonista de mi vida", "yo puedo".

Una vez que me autodetermino, que fijo mi mirada en mi blanco, y esto es el camino de ser libres y autodeterminarnos, siendo soberanos de nuestras vidas. La mente le dice a la biología y a nuestra conducta que hacer, y también comenzamos a relacionarnos de un modo que posibilita el éxito. Cambiamos nuestras vibraciones y entramos en contacto con el mundo de las posibilidades.

Una vez que decidimos, que estamos motivados, que una emoción nos estimula a crecer, comienza el proceso de ver y darnos cuenta.

Para ello es fundamental el desarrollo de una "Práctica instrospectiva". Esto es poder mirarnos para adentro.

Observo y detecto mis creencias. Si aún no tenemos práctica en esto, podemos ejercitar la toma de conciencia completando frases, como por ejemplo: Yo soy: / Temo que:/ El mundo: / El trabajo:/ Esta época: /

Observar si solemos hacer generalizaciones: como una vez me pasó, seguro que me vuelve a pasar. O tener pensamientos todo - nada.

Una vez detectadas tus creencias, cuestiónalas. ¿Quién dice que esto debe ser así? ¿Eres tu quien piensa o estás repitiendo lo que otros creyeron y dijeron?

Decidir qué hago con esas creencias. Cambio mis creencias eligiendo crecer, actualizar, reprogramar, desinstalar mis programas.

Elijo una creencia con la cual quiero comenzar mi proceso de crecimiento y éxito, y sigo el siguiente esquema: Me permito escribir tal como lo veo y siento, sin juzgar, dejo que mi realidad pase a ser visibilizada desde la escritura. Escribo desde lo primero que viene a mí. Escribo todas las creencias que percibo.

Observo la diferencia entre lo que pienso y siento cuando me conecto con creencias que me inspiran y ahora registros: Creencias limitantes/ Emociones con la que me conectan estas creencias/ Pensamientos que emergen / Acciones que hago a partir de éstas emociones y pensamientos/ Resultados.

Ahora que ya escribí las vuelvo a observar. ¿Qué me doy cuenta? ¿Qué quiero hacer con esto que me doy cuenta? Escribo.

Ahora respiro, escucho alguna música que me ayude a conectarme conmigo y dejo venir alguna creencia que considere poderosa y que me he permitido vivir y completo el siguiente cuadro.

Creencia Poderosa /Emoción con la que me conecta esta creencia/ Otros pensamientos con los que me conecta esta creencia/ Acciones que hago a partir de esta emoción y pensamientos/ Resultados.

Tips para cambiar las creencias: Una vez detectadas las creencias que no nos pertenecen, las creencias que adoptamos como verdaderas y que nos limitaron. Y entendiendo que depende de nosotros el aprender a ver y ser soberanos a la hora de pensar y accionar, viene lo nuevo y la pregunta ¿Cómo reprogramarnos? ¿Cómo hacer cuando nuestro cuerpo y mente se hacen como adictos a ciertas experiencias y filtros?

Lo primero es poder empezar focalizando que queremos y como queremos transitar esos caminos. Con que diálogos voy a poder tener resultados.

Y así como pensamos en un estilo de hábitos alimentarios, comenzar a nutrir nuestra mente dándole vida a través de emociones, nuevas miradas de amor. Conectándonos a la vida, a los sentidos…

Estremecernos, alegrarnos, conectarnos con nosotros mismos, con los demás, creando comunidades de aprendizajes, retroalimentando motivación, respeto, amor.

Exito, de hecho significa salir. Salir de lo viejo para ir a lo nuevo.