“En rojo” recibió Medina la comuna de Tumbaya

Contundente con la gestión anterior, el jefe comunal de Tumbaya Javier Medina, al abrir el Período de Sesiones Ordinarias del Consejo comunal, afirmó que en diciembre recibió "un municipio económicamente en rojo". Y acusó que su antecesor Martín Paz demostró "cero espíritu colaborativo" y se fue "sin rendir cuentas". Al asumir, para ejecutar su plan de gestión y avanzar con una administración en paz priorizó fortalecer el vínculo con los empleados.

Al iniciar su mensaje a la comunidad Medina se refirió al estado en cómo recibió la comuna al asumir, detallando una serie de irregularidades que debió resolverlas para avanzar con gobierno.

Respecto al parque automotor que estaba "destruido", detalló que la maquina Michigan de tres años obtenida por Regalías mineras "estaba sin estéreo, la pantalla de la cámara colgada, el asiento destrozado y con pérdida de aceite por los vástagos torcidos".

El camión Mercedes Benz 1720 "con las abrazaderas rotas y sin luces" y el 1218 color blanco "sin llanta y sin batería"; la Trafic Splinter con el "retrovisor derecho roto"; la camioneta Toyota blanca con el "motor fundido, sin batería y sin cédula"; el cuatriciclo "sin llave de contacto y fundido"; y la camioneta Toyota Hilux gris "sin cédula".

También especificó que el tractor presentaba deficiencias por el "mal estado del tren delantero"; la Eco Sport cedida por el MPA "no se entregó a esta gestión"; la carpa del camión del proyecto Girsu "no se entregó" y el grupo electrógeno estaba "fundido".

Aparte, la comuna estaba "económicamente en rojo" y "con un profundo desequilibrio monetario"; la gestión anterior "de la noche a la mañana había recategorizado empleados y cambiado la situación de revista subiéndolos a planta permanente sin cumplir los requisitos exigidos por ley y violando la normativa legal de Emergencia económica que prohíbe realizar tales acciones".

Lamento que durante la transición se enfrentó a "un comisionado con cero espíritu colaborativo" respecto a la entrega de la documentación necesaria "para que la comuna continuara funcionando con normalidad". Y denunció que Paz finalizó su gestión "sin rendir cuentas ante la Auditoría General de la Provincia de sus gestiones en los años 2024 y 2025", a pesar de estar obligado por ley.

En medio de esa situación "dimos inicio a esta gestión, administrando y representando a la Comuna de Tumbaya". Uno de los primeros pasos que dio, fue "restaurar la participación democrática, para ello convocamos a instituciones, referentes del ámbito social, cultural y religioso para escucharlos e invitarlos a participar de este gobierno".

En relación a la cuestión política, aclaró que trabaja "dialogando con todos los sectores", decisión que posibilitó que el 7 enero se realizara la sesión especial convocada por Resolución N° 05 CMT/2025. En ella se constituyó el Consejo comunal y se tomó juramento a sus integrantes, "consolidando un eje fundamental de esta gestión que es la participación democrática como desarrollo de nuestra comunidad".

Dijo también que ni bien asumió la administración de la comuna, una de sus primeras acciones fue "fortalecer el vínculo con los empleados" e implementar una capacitación sobre el marco legal que rige el trabajo del empleado municipal. Ello fue con el objetivo de "garantizar la transparencia administrativa y fomentar un ambiente de trabajo basado en el conocimiento pleno de la ley".

Plan de gestión para este año

Finalizando su mensaje, Javier Medina detalló los proyectos de gobierno para este año, los cuales se cumplirán “gracias al aporte de los vecinos que realizan al pagar los impuestos y al uso responsable de los recursos propios de la comuna. De esta manera se podrán concretar más acciones para nuestro pueblo, reafirmando el compromiso con una administración eficiente y transparente”, aseguró. Posteriormente aseguró que continuará con el proyecto de la renovación de la plaza Belgrano, que prevé la refacción de las veredas sobre calles Buenos Aires, Prado y Salta, y los pasillos interiores.

Además quiere terminar el proyecto de mejoras en la capilla de Tumbaya Grande; prolongar el tendido de mangueras para la provisión de agua a familias que lo necesitan; y refaccionar el destacamento policial. Asimismo tiene previsto el mantenimiento del alumbrado; extender la red de agua para el cementerio local y reacondicionar el cementerio de Punta Corral; entre sus objetivos está el de construir cordón cuneta en los barrios Virgen de Guadalupe y 20 Viviendas; fomentar la comercialización de productos regionales; promover el bienestar y la sanidad animal; y gestionar capacitaciones para jóvenes que les permita conseguir un empleo.

“Queremos que nuestro pueblo se consolide como uno de los destinos de la provincia y del país, tenemos la capacidad de nuestros trabajadores y emprendedores, la calidad humana de nuestra gente, y la belleza paisajística para lograr el objetivo”. Más adelante afirmó que desde diciembre hasta éste mes “hemos demostrado gestión, compromiso y responsabilidad, dedicamos todo nuestro esfuerzo para lograr esos objetivos asegurando el desarrollo y el crecimiento de nuestra jurisdicción en beneficio de todos los tumbayeños”, prosiguió.

Por último Medina agradeció “por el acompañamiento en esta gestión” y por “la energía que me brindan día a día y por su activa participación durante este periodo”. Por último afirmó que se trabajará “para que estas metas se conviertan en acciones concretas en favor de nuestra comunidad”