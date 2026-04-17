Tras siete años, comienza la primera audiencia de debates

El inicio del juicio que investiga la muerte de Rubén "Pocho" Oviedo tiene fecha confirmada, luego de los siete años transcurridos desde que ocurrió el siniestro vial que se llevó la vida del hombre de 77 años. La Oficina de Gestión Judicial fijó las audiencias para los días 19, 21 y 28 de mayo, y el 2 de junio desde las 8.30, en las cuales va a comparecer el único acusado, Mauro Luciano Aredes.

Cabe recordar que el imputado por el supuesto delito de "homicidio simple con dolo eventual" llega a esta instancia en libertad, siendo la tercera oportunidad en la cual se fijan las fechas tras las suspensiones en noviembre de 2025 y en el pasado marzo.

En la edición del pasado lunes, El Tribuno de Jujuy en la nota titulada "Siete años de un incidente vial sin que la Justicia se pronuncie", recordó el tiempo transcurrido luego del siniestro vial y repasó las cuatro suspensiones de audiencias, teniendo en cuenta las preliminares y las de debates.

Sobre los hechos

Con respecto al hecho que se investiga, es necesario recordar que el sábado 13 de abril de 2019, "Pocho" para los más cercanos, caminaba rumbo a una clase de tango en el Parque San Martín de la capital jujeña. En esa circunstancia, cuando cruzaba la avenida Córdoba desde el hospital Materno Infantil fue víctima de un motociclista que lo embistió a alta velocidad e intentó darse a la fuga, aunque los transeúntes lo retuvieron hasta que llegó un efectivo policial que lo detuvo.

El conductor y único acusado que tiene la causa, Mauro Luciano Aredes, circulaba con 0,25 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l), de acuerdo al registro del personal de la Secretaría de Seguridad Vial que le practicó el control de alcoholemia. Una prueba que fue incorporada al expediente de la investigación penal.

A raíz de la embestida, Rubén Oviedo fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal grave, además de sufrir una fractura expuesta y falleció luego de nueve meses de internación en terapia intensiva.

La querella

La novedad conocida en las últimas horas fue comunicada públicamente por el abogado de la familia Oviedo, Carlos Sebastián Espada, quien se mostró esperanzado con que "el 2 de junio se determine la responsabilidad penal de la persona, que entendemos, es el asesino de Rubén 'Pocho' Oviedo".

En los años que pasaron y gracias a las pruebas que fueron incorporadas a la investigación penal, se logró cambiar la carátula de la causa. Comenzó como "lesiones culposas", después pasó a "homicidio culposo" y finalmente se arribó a la tipificación actual de "homicidio simple con dolo eventual".

Es un detalle no menor si se hace hincapié en la pena que tanto la Fiscalía como la querella pueden solicitar durante las audiencias venideras. "Al haber cambiado a 'homicidio simple con dolo eventual', es prácticamente el mismo delito de una persona cuando asesina con una pistola, un arma blanca, etcétera. Estamos hablando de una pena elevada de 8 a 25 años", subrayó el letrado sobre el período en prisión que podría cumplir el imputado Aredes, quien se encuentra en libertad.

También se confirmó que el tribunal va a estar integrado por los magistrados María Margarita Nallar, presidente de trámite, Mario Ramón Puig y Ana Carolina Pérez Rojas. Finalmente, es pertinente realizar una aclaración en referencia a cuestiones técnicas. Como el hecho que se investiga sucedió en abril de 2019, el trámite debe ser llevado adelante conforme al Código Procesal Penal (CPC) provincial vigente en ese entonces, es decir, al sancionado y promulgado en 2009, con sus correspondientes modificaciones posteriores. Mientras que en la actualidad se utiliza el CPC sancionado en 2022.