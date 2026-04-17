Sustrajeron millones de pesos de un camión

Dos sujetos violentaron un camión distribuidor, sustrajeron 2 millones 690 mil, correspondiente a cheques y efectivo, y se fugaron en un automóvil.

Según las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado martes alrededor de las 20.50 en la intersección de las calles Marina Vilte y Chucalezna, en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 35 años descargaba materiales de construcción de un camión Iveco 170 y en un momento determinado, escuchó un fuerte ruido proveniente de la cabina y a dos sujetos emprendiendo la fuga.

Al inspeccionar el interior del rodado, se dio con la ingrata noticia que los inculpados habían destruido una ventanilla y sustraído una mochila en la que guardaba tres cheques, equivalente 800 mil pesos, y un millón 890 mil en efectivo correspondiente a la recaudación de su jornada laboral.

De manera inmediata el damnificado se dirigió a la Seccional 46°, donde relató el episodio y radicó la correspondiente denuncia.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, los efectivos realizaron un relevamiento de cámaras del sector y establecieron que los inculpados emprendieron la fuga a bordo de un automóvil Fiat Argo.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la mencionada sede policial, por directivas del representante fiscal.