Seguridad y Educación refuerzan prevención

Lo que comenzó como una advertencia en la Escuela Técnica de Libertador General San Martín escaló a una investigación provincial. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que se encuentran bajo investigación diversas amenazas detectadas en establecimientos educativos de Libertador, Fraile Pintado, Tilcara, San Pedro y San Salvador de Jujuy.

Los mensajes, que en varios casos hacen referencia directa a la realización de presuntos tiroteos en fechas específicas, han activado un protocolo de seguridad inmediata que involucra de manera articulada a los Ministerios de Seguridad y Educación, junto a la Policía de la Provincia.

El fenómeno no es aislado. Según el comunicado del MPA, detectó mensajes similares en otras cuatro ciudades. En uno de los casos, las amenazas estarían vinculadas a contenido difundido a través de redes sociales, una línea de investigación que los peritos informáticos ya están rastreando para dar con el origen de las publicaciones.

Desde la justicia resaltaron que estas conductas no serán tratadas como simples travesuras o faltas disciplinarias. Los hechos están siendo investigados como delitos penales encuadrados en el Artículo 211 del Código Penal: "Intimidación Pública", que implica penas va de entre 2 y 6 años de prisión para quienes infundan un temor público o susciten tumultos o desórdenes mediante señales o mensajes de peligro.

Las autoridades aseguraron que todos los recursos disponibles están abocados al esclarecimiento de los hechos. Mientras tanto, se mantiene la presencia policial en los accesos a los colegios involucrados y se brinda acompañamiento integral a la comunidad educativa para llevar tranquilidad a los padres y alumnos.