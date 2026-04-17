Recuperaron dos rodados

Efectivos de la Unidad Regional 6 de Perico recuperaron dos motovehículos que habían sido sustraídos en diferentes sectores de la ciudad comercial.

En el primer caso, personal motorizado frustró el robo de una unidad detrás de la Cooperativa de Tabacaleros, luego de que los delincuentes abandonaran el rodado al verse cercados por la patrulla.

Tras el seguimiento mediante análisis fílmico, los uniformados lograron identificar y detener a un apareja sindicada como protagonista, mientras merodeaban en cercanías del hospital local.

Por otra parte, durante un control vehicular de rutina sobre la calle 25 de Mayo, los agentes detectaron un segundo motovehículo que circulaba con pedido de secuestro activo por robo.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó el secuestro preventivo de los rodados y la aprehensión de los conductores.

Ambas rodados fueron trasladados a la dependencia policial para los trámites de rigor y la posterior entrega a sus propietarios.