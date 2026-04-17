Ariel Ortiz y Adelma Torres fijaron acciones conjuntas

El jefe comunal de El Piquete, Ariel Ortiz recibió a la legisladora provincial del Frente Jujuy Crece, Adelma Torres, para hablar sobre la gestión, proyectos de gobierno y las necesidades que afrontan los pobladores de esa localidad.

En el encuentro acordaron avanzar en proyectos que precisa para ejecutar en la comuna. Y evaluaron las posibilidades que dispone para fortalecer su gestión desde la Legislatura y articular acciones ante organismos del Ejecutivo.

Ortiz destacó la buena predisposición de la diputada en llegarse hasta su comuna interesada en su gestión y poniéndose a disposición en lo que precisa para accionar desde su banca.

"Realmente hace falta tener un nexo en San Salvador de Jujuy, que nos pueda dar una mano", declaró Ortiz.

En la reunión de trabajo el jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Gobierno, Romina Verón; la vocal municipal Andrea Medina y su secretaria, Valeria Pereyra.

Ortiz transmitió de manera directa las necesidades y los reclamos prioritarios de los vecinos, y acordaron una agenda de tareas compartida.