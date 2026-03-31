“Las rutas nacionales se desmoronan por una desinversión histórica”, lamentó Poncio

Tras advertir que la red vial nacional atraviesa una “situación casi terminal”, el diputado provincial Iván Poncio describió que “lo que antes eran baches aislados se transformaron en un paisaje de abandono sistémico que pone en riesgo la conectividad del país y la vida de las personas que recorren las rutas nacionales”.

Los conceptos vertidos por el legislador de Jujuy Crece, responden al colapso de la Ruta Nacional 9, altura Cuesta de Bárcena, donde recientemente dos camiones de gran porte quedaron varados en un tramo que ya se considera riesgoso para el transporte de carga.

En este sentido, indicó que “la geografía jujeña es testigo del deterioro de la red vial nacional” y puntualizó que el incidente de Bárcena “no configura un hecho aislado, sino la cara visible de rutas que se desmoronan”.

“La falta de mantenimiento en zonas críticas de montaña no solo afecta el comercio y el transporte logístico, sino que representa un peligro inminente para la seguridad vial de quienes transitan por el norte argentino”, argumentó.

"Lo mismo -prosiguió- ocurre en la Ruta 34 con un marcado deterioro en Puente del Zanjón, Curva del Quemado, Cruce Vial Palo Blanco y puente río Zora".

Por otra parte, Poncio recordó que “los propios trabajadores de Vialidad Nacional, denunciaron que el 70% de las rutas nacionales se encuentra en mal estado y que gran parte de estos tramos ya alcanzaron una situación irreparable”.

Explicó que “esta crisis no es accidental” y aseveró que “es el resultado directo de un agresivo proceso de desinversión”.

Al respecto, señaló que el gasto de capital se desplomó, en promedio, un 82% en términos reales. Además, en 2025, la inversión del Estado nacional tocó su piso más bajo en la historia, representando apenas el 0,3% del PBI.

“Para colmo, las proyecciones para el este año no ofrecen alivio, con una partida presupuestaria de solo el 0,4% del PBI”, consignó.

Resaltó que “está más que claro que el gobierno libertario se mantendrá firme en su postura de no destinar recursos al mantenimiento preventivo” y destacó que “lo más llamativo es el silencio de los legisladores nacional de La Libertad Avanza encabezados por Manuel Quintar, quienes no tienen en cuenta que los gastos de recuperación serán significativamente más altos en el futuro”.

“Estamos ante un proceso de desinversión que ya no solo afecta la comodidad del viaje, sino la integridad misma de la red troncal del país”, finalizó Poncio.