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El romántico saludo que recibió Tini Stoessel

La cantante redobló la apuesta y le respondió “Lo más lindo que me pasó en la vida. Te amo con mi vida entera para siempre”.

Sabado, 21 de marzo de 2026 22:39
RODRIGO DE PAUL POSTEÓ UN ROMÁNTICO SALUDO PARA TINI EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS

En medio de un clima cargado de rumores y versiones cruzadas con Emilia MernesRodrigo De Paul eligió dejar de lado el ruido mediático y apostó por un gesto que no pasó desapercibido: le dedicó un posteo romántico a Tini Stoessel por su cumpleaños, acompañado de una serie de fotos íntimas que volvieron a ponerlos en el centro de la escena.

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El mediocampista de la Selección argentina compartió en sus redes sociales un álbum repleto de momentos personales: selfies, abrazos, imágenes en la playa y escenas cotidianas que dejaron ver la complicidad y el cariño que mantienen. Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó la publicación, donde De Paul abrió su corazón sin filtros: “Feliz cumple a mi persona favorita”, escribió.

 

Brindo por tu inalcanzable tarea de ser todos los días alguien mejor, por tu valentía a superar miedos, por tus valores, por tu sensibilidad, por alegrarme la vida. Acá voy a estar siempre, porque hay lazos que van más allá de todo. Aprendo, te admiro y sobre todo siento mucho orgullo por quien sos”, agregó el futbolista, y cerró con una declaración contundente: “¡TE AMO MI VIDA!”.

La respuesta de Tini no tardó en llegar. Desde los comentarios, la cantante redobló la apuesta con una frase igual de intensa: “Lo más lindo que me pasó en la vida. Te amo con mi vida entera para siempre”. Un intercambio que dejó en claro que, más allá de las idas y vueltas del pasado, el vínculo entre ambos sigue más vigente que nunca.

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