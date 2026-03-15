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Homenaje a jujeñas se realizó en Buenos Aires

Son referentes de distintas agrupaciones de residentes.

Domingo, 15 de marzo de 2026 00:00
PRESENCIA | LA ACTUAL TEEN UNIVERSE ARGENTINA, DAFNE LAGUZZI, ENTREGÓ LOS RECONOCIMIENTOS.

La Casa de Jujuy en Buenos Aires llevó a cabo una emotiva jornada en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En la ocasión se rindió homenaje a mujeres valientes y comprometidas: fundadoras, colaboradoras y referentes de las agrupaciones de residentes jujeños en Buenos Aires, quienes con dedicación y profundo sentido de pertenencia contribuyen a mantener viva la cultura jujeña lejos de su tierra de origen.

La entrega de reconocimientos estuvo a cargo de Dafne Laguzzi, actual Teen Universe Argentina 2025/2026, quien acompañó este significativo momento, destacando el valor y la trayectoria de cada una de las homenajeadas.

Asimismo, la jornada contó con la participación del reconocido músico jujeño Tomás Lipán, cuya interpretación musical aportó un clima de emoción y celebración, invitando a los presentes a compartir zambas, cuecas y carnavalitos. Para finalizar, los asistentes compartieron sabores tradicionales de la gastronomía jujeña.

 

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