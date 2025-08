Alpujarreños, esencia y secretos de la vida en los pueblos

A Manuela Toro Soriano

El célebre hispanista Inglés Gerald Brenan, harto de la rigidez anglosajona y huyendo de su tormentosa relación con la Pintora Dora Carrington, llegó al pueblecito alpujarreño de Yegen en 1920. Allí vivió hasta 1934, fascinado por la sencilla espontaneidad de sus gentes, su lenguaje y sus costumbres. Brenan, al tiempo que se documentaba, fue anotando minuciosamente cuanto veía, oía y vivía. (De su libro: Al Sur de Granada).

En mi viaje a España a raíz de una invitación de la Universidad de Granada, por cuestiones ligadas al Origen y Evolución de la Canción Criolla: su Influencia Andaluza y Viceversa (también conocidos como, Cantes de Ida y Vuelta) y fruto de mis años a cargo de Patrimonio Musical en la Universidad Nacional de Jujuy pude llegarme también, a la región de La Alpujarra en la Sierra Nevada, Andalucía. Al igual que G Brenan, quedé fascinado ante ella. Mi estadía aunque breve, me alcanzó para recorrer varios de sus más de cincuenta pueblos que componen tal región: Pitres, Mecina Fondales, Mecinilla, Ferreirola, etc. Dicha región alberga pueblos de todo tamaño, unidos entre sí, por caminos y senderos rurales. A más de su personalísima arquitectura con reminiscencias moriscas, en sus módicos caseríos reina el silencio interrumpido solo por ladridos lejanos y /o golpes de fragua ("...lo demás era silencio / y era cuando hablaba más..." AY). Por su parte y en las breves plazas vecinales el bullicio de idiomas germánicos, franceses, ingleses se dejan oír a veces estentóreamente, estimulados por las altas dosis de cerveza, más vinos españoles de la Rivera del Duero y/o, Riojas. Se trata de mujeres y hombres de la tercera edad quienes, gracias a rendidoras Jubilaciones en sus países de origen, se han permitido comprar propiedades con sus parcelas cultivables a las que, como aves migratorias y huyendo de los fríos invernales, vuelven año a año. En consecuencia tales bulliciosos señores, gracias a los efluvios etílicos, viven y gozan de este soleado edén montañés. Claro está que al llegar G Brenan a estas comarcas otra, fue su visión. Atraído por la primitiva y remota belleza de Yegen poblado pobre si para entonces, los había. Dichas carencias se veían disimuladas por las expresiones folclóricas, fiestas y costumbres. Así se refería Brenan desde de las siguientes citas las cuales, he tomado de su libro Al Sur de Granada:

"...Al sur de los Pirineos vive todavía una sociedad que antepone las más profundas necesidades del alma humana a la organización técnica necesaria para alcanzar un nivel de vida, más alto. Es una tierra en la que crecen conjuntamente el sentido de la poesía y el sentido de la realidad. Ni una ni otra, casan con la perspectiva utilitaria...".

"...La principal razón de su proceder estribaba en el hecho de que, pertenecer a una comunidad cerrada aseguraba a cualquiera de sus miembros, la posesión de su pequeños huecos del cual ni siquiera, llegaría a privarle su mal proceder. Eso era más que suficiente para contrarrestar el señuelo de las grandes ciudades con sus cines, sus cafeterías y sus altos salarios. En otras palabras: un incremento en sus nivel de vida constituía un pobre sustituto de la pérdida del sentimiento de comunidad primitiva y los campesinos españoles eran suficientemente sagaces para caer en la cuenta de ello...".

"...El tiempo había de demostrarme que la vida de estas gentes transcurría tan enfrascada en su pueblo, que todo lo que sucediera fuera de allí o no pudiera explicarse en sus términos, carecía de sentido...".

"...La rutina del campesino, con su tranquila variación de siembras cosechas y estaciones, era mucho más satisfactoria que la de un trabajador de cuello blanco en esta ciudad del ritornelo aunque el campesino, era el último en saberlo...".

Valgan estas pocas citas tomadas de su libro, para documentar un estilo de vida que la modernidad representada por su más restallante hija: la globalización, ha reducido a su expresión mínima. Por estos días estamos asistiendo y padeciendo en gran medida a, elocuentes signos de resquebrajamiento de la hasta no hace mucho cohesionada, Unión Europea. Inglaterra ya ha pateado el tablero de dicha Unión, produciendo su conmoción mundial, con impredecibles consecuencias ante probables efectos dominó. Francia por su parte se expresa a través de sus líderes políticos propugnando una política de fronteras adentro en pos de, una libre producción y comercio interno. En España, los movimientos independentistas suelen levantar sus polvaredas: País Vasco, Cataluña, Palma de Mallorca por lo pronto, buscan jugar su suerte y futuro, confiados en su economía de producción al mismo tiempo que, sacuden la rémora de las regiones sureñas, y para ellos, suerte de protegidas sanguijuelas. Así mismo, un renovado costado xenófobo, ha comenzado a primar en el sentimiento colectivo añoranzas tal vez, de una ya lejano pasado de ensimismamiento borrado de un plumazo casi, por la ya nombrada globalización. ¿Vendrá un tiempo de cambios para este ajetreado planeta donde, es más que evidente que grupos económicos determinados se animan a torcer el brazo a las otrora, soberanías de las naciones? ¿Un tiempo cuando el paisaje nuevamente arrullado por la naturaleza pródiga, ennoblezca la vida del hombre, sintiendo que está adentro de un inmenso templo y que le son impartidas infinitas bendiciones? Carecemos aún, de una actitud de humildad y respeto hacia la Madre Tierra la cual venimos degradando desde hace ya, demasiado tiempo.

"...Y candor vive en el fondo de nuestro pueblo, en nuestro país profundo e invisible, candor es el del grave y laborioso trabajador de nuestra tierra, candor es el del hombre trabado en diálogo con sus elementos...".

Eduardo Mallea

"...Tal vez encuentre algún día

aquello que voy buscando:

un ranchito blanco quinchao de amores,

una paisana y un chango.

En la falda de una loma,

quisiera vivir sembrando

y sentir de noche las bagualitas,

de los que pasan andando..."

De: Caminando (Zamba). A Yupanqui

