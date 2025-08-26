Pareja detenida tras arrojar piedras a un patrullero

Una pareja fue detenida en la ciudad de San Pedro, luego de arrojar piedras a un patrullero.

Fuentes consultadas indicaron que el hecho se registró ayer alrededor de las 2 en un sector del barrio Virgen del Valle, en la mencionada ciudad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 27 años y una mujer de 36, se percataron de la presencia de un patrullero que recorría el sector y lo atacaron a piedrazos.

Luego del violento episodio, los inculpados intentaron escapar pero fueron interceptados a los pocos metros.

Posteriormente y con la identidad de los agresores, los efectivos constataron que ambos cuentan con un amplio prontuario policial, por lo que quedaron alojados en la Seccional 52° a disposición de la Justicia.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la dependencia policial actuante.