26 de Agosto,  Jujuy, Argentina
San Pedro

Pareja detenida tras arrojar piedras a un patrullero

Los efectivos recorrían de manera preventiva, cuando fueron atacados.

Martes, 26 de agosto de 2025 02:00
Detención | la inculpada fue interceptada de inmediato.

Una pareja fue detenida en la ciudad de San Pedro, luego de arrojar piedras a un patrullero.

Una pareja fue detenida en la ciudad de San Pedro, luego de arrojar piedras a un patrullero.

Fuentes consultadas indicaron que el hecho se registró ayer alrededor de las 2 en un sector del barrio Virgen del Valle, en la mencionada ciudad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 27 años y una mujer de 36, se percataron de la presencia de un patrullero que recorría el sector y lo atacaron a piedrazos.

Luego del violento episodio, los inculpados intentaron escapar pero fueron interceptados a los pocos metros.

Posteriormente y con la identidad de los agresores, los efectivos constataron que ambos cuentan con un amplio prontuario policial, por lo que quedaron alojados en la Seccional 52° a disposición de la Justicia.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la dependencia policial actuante.

 

