Un perro interrumpe partido de fútbol en Uruguay y termina "detenido" por seguridad.

Pocas cosas despiertan más simpatía en un estadio de fútbol que cuando un perro ingresa al terreno de juego. Esta situación se dio en el Torneo Clausura de la liga de Uruguay, en el compromiso en el que Plaza Colonia recibía a Cerro, cuando aproximadamente al minuto 67 ingresó el animal por uno de los costados de la cancha.

El can cruzó gran parte del engramado hasta que se encontró con las vallas de publicidad y no tuvo mucho más espacio para correr con libertad. Sin embargo, tuvo tiempo de hacer alguna travesura que despertó las risas de los equipos de transmisión que se encargaron del compromiso.

Eso hizo que, naturalmente, el partido se detuviera algunos segundos. Sin embargo, la aventura del perrito duró unos pocos minutos cuando un agente policial lo terminó sacando de la cancha, aunque de una forma bien educada como ameritaba la situación.

Finalmente, la actuación de la mascota no repercutió en nada en el andar del encuentro pues Plaza Colonia terminó ganando 2-0, mismo marcador que había al momento de su irrupción en el terreno de juego.