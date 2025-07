Finde Estudiantil: conocé la ubicación de las hinchadas y el orden de baile de cada colegio

El Finde Estudiantil, uno de los eventos más esperados por los jóvenes jujeños, está a punto de comenzar. El fin de semana del 9 y 10 de agosto, el Estadio 23 de Agosto se convertirá en el epicentro de la alegría estudiantil, con coloridas hinchadas, coreografías y la tradicional competencia entre colegios.

El Ente Autárquico Permanente (EAP) dio a conocer la distribución de las hinchadas y el orden de baile de las instituciones participantes para ambas jornadas. Además, confirmó los horarios clave:

Ingreso de ornamentación: 9:30 a 11:30 hs.

Apertura de puertas al público: 13:00 hs. (cierre a las 14:30 hs).

Inicio del evento: 14:00 hs.

Las entradas tendrán un valor de $2.500, un precio acordado entre docentes y alumnos. Durante ambas jornadas, el estadio vibrará con presentaciones artísticas, juegos entre escuelas y el desfile de las emblemáticas mascotas estudiantiles.

El orden de baile de los establecimientos es el siguiente:

Sábado 09 de Agosto:

Ordenamiento de Bailes:

Bloque N°1:

Col. Blaise Pascal: Black Eyed Peas - Hey Mama

Esc. Municipal N°1 “Marina Vilte”: Tiago Pzk, Anitta, Emilia - Alegría

Bachillerato Prov. N°2: Deniss, Luisa Sonza, Emilia - MOTINHA 2.0

Col. Secundario N°2: Emilia – No_Se_Ve.mp3

Col. Secundario N°43: Nota Lokos – Es la que va

Col. Polimodal N°3: Lady Gaga – Abracadabra

Col. Nuevo Horizonte N°2 Monterrico: El Turko, El Súper Hobby – Chica Brasileña

Col. Secundario N°1: Emilia, Tini, Nicki Nicole – Blackout

Col. Sec. Antonio María Gianelli: Beyoncé – Crazy In Love

Col. Del Salvador: Missy Elliott, Ciara, Fatman Scoop – Lose Control

Col. Secundario N°32: MC Kevinho – Olha A Explosão

E.E.T. N°1 “Ing. Luis Michaud”: Papichamp, ECHO – Árabe

Col. Secundario N°34: Daddy Yankee – Barrio Fino

Col. Sec. N°62 “San Juan Bautista de La Salle”: Emilia, Luisa Sonza – Bunda

Col. Secundario N°6: Bruno Mars, Rose – APT

Col. Pablo Pizzurno: Daddy Yankee – Perros Salvajes

Bachillerato Prov. N°21: J Balvin – Mi Gente

Sábado 09 de Agosto

Ordenamiento de Baile:

Bloque N°2

EMDEI: Bad Gyal - La Prendo

Col. Mayor Jujuy: Abraham Mateo - BAI-LALA

IPSEL: Macklemore, Ryan Lewis - Can’t Hold Us

Bachillerato Prov. N°6: Duki - Top 5

Bachillerato Prov. N°16: Katteyes, Jere Klein, Lucky Brown - Báilame así

Col. Remedios de Escalada: Emilia - Underground

Col. N°2 "Armada Argentina": Daddy Yankee - Switchea

Col. Jean Piaget: Daddy Yankee - Rompe

Esc. de Minas: Trueno - The Roos Fi On Fire

Col. Divino Redentor: Angel y Khriz, Gocho - Na De Na

Col. Cristiano Evangélico Che-II: Ape Drums - Delete (con BEAM)

Col. Secundario N°33 de Reyes: DJ Snake, Selena Gómez, Ozuna – Taki Taki

Col. Evangélico Cristo Rey: Kew – Descer

Bachillerato Prov. N°15: Nicky Jam, Daddy Yankee - Muévelo Col.

Secundario N°39: Daddy Yankee – Con Calma

Col. Secundario N°54: Myke Towers – LALA

Col. Secundario de Artes. N°42: J Álvarez – La Pregunta

E.E.T. N°1 – Perico

Domingo 10 de Agosto:

Ordenamiento de Baile:

Bloque N°1:

Col. Sec. N°59 “Olga Márquez de Aredez”: Ezelinn, Chris LA - Que Apriete

Esc. Prov. de Comercio N°3 ”J. Manuel Estrada”: Emilia, Tini, Nicki Nicole - Blackout

Esc. Prov. de Artes N°1 “Medardo Pantoja”: Bruno Mars, Rose - APT

Col. N°3 “Éxodo Jujeño”: Rauw Alejandro, Baby Rasta - Punto 40

E.T.P. N°1 “Aristobulo Vargas Belmonte”: Papichamp, ECKO - ÁRABE

Esc. Prov. de Comercio N°1 “Prof. Carlos E. Ibarra”: Tiago PZK, Anitta, Emilia - Alegría

Esc. de Comercio N°2 “Malvinas Argentinas”: Emilia - Bunda

E.E.T. N°1 “Gral. Savio”: Lit Killah - Killer Bombón

Col. Santa Teresita: Rauw Alejandro - De Carolina

Bloque N°2:

Col. Nuevo Horizonte N°1: Rihanna - Rude Boy

Esc. de Comercio N°1 “J. Manuel Estrada” Perico: Emilia, Nathy Peluso - Jet_Set.mp3

E.E.T. N°2 “Prof. Jesús Raúl Salazar”: Karol G - Ta Ok (Remix)

Esc. de Comercio N°1 “J. Antonio Casass”: Backstreet Boys - Everybody

E.E.T. N°1 “Escolastico Zegada”: K4OS - Mente en Blanco

Col. Ntra. Sra. del Huerto: David Guetta - Hey Mama

Esc. Normal Superior “J. Ignacio Gorriti”: Wisin - Baja Sube Sube

Col. N°1 “T. Sánchez de Bustamante”: Daddy Yankee - Aquí Está Tu Caldo

Centro Polivalente de Arte: Jennifer López - Medley

Bachillerato N°5 de Palma Sola: Remix



En cuanto a las ubicaciones de las hinchadas, la distribución será la siguiente: