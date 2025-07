“Tratamos siempre de disfrutar”

Reskate 80 está conformada en las voces por Nicolás Ovejero y Ana Laura Franco (cantante y bailarina); Luis Mamaní, en bajo; Rafael Assef, en teclados (recientemente incorporado); Mariano Blacud, en guitarra; y Luciana Arjona, en batería.

La próxima presentación de esta banda, y con entrada libre y gratuita, será mañana en las Aguas Danzantes de Palpalá, y en el marco del programa recreativo que organiza la Municipalidad de esa ciudad, denominado "Sentí Palpalá". La invitación es a partir de las 15 y hasta las 21 horas.

Junto a los chicos de Reskate 80, se presentarán también Tupac 7, Los Waynas, Damaris y Los Infieles de Jujuy. Además, habrá feria de emprendedores, paseo gastronómico, desfile de mascotas, stand de juegos, stand y exposición del Ejército Argentino; movida aeróbica; entre otras actividades que preparó el municipio.

¿Cómo viene el año para Reskate 80?

Bastante fructífero, venimos tocando bastante. Se abrieron más posibilidades en varias municipalidades, y pudimos estar en varios festivales para la familia.

¿Qué público los sigue, porque no son solamente los que vivieron la década de los '80?

Hemos notado en los últimos años, que empezaron a ir a vernos gente más joven. Nuestro repertorio además va hasta los '90, entonces cuando hacemos el enganchado de latinos de esa década, ya hay más gente de 30 a 40 años, que conoce los temas y los canta.

Por otra parte, hay chicos más chicos, que se suman, porque se sienten atraídos por el espectáculo, porque bailamos y le ponemos onda. Estoy hablando de chicos de 18 a 20 años. Por ejemplo, hace un par de años, tocamos en una Elección Reina, y no creíamos que iba a salir también, y terminó todo el mundo bailando.

¿Adaptan el repertorio en esos casos?

A nosotros nos sorprendió porque nos hablaron dos días antes (no había mucho tiempo para cambios). Era la Escuela de Arte Lola Mora, de Libertador General San Martín. Cuando nos hablaron yo les advertí: "son conscientes que hacemos música retro no?", y me contestaron que sí, que justamente se trataba de la temática del escenario y de la fiesta, y que por eso nos llamaban. Los chicos se sabían todos los temas y terminaron saltando. También nos suelen llamar para fiestas de 15.

LA BANDA COMPLETA | LA CONSIGNA ES DISFRUTAR, “PORQUE ESO SE NOTA EN EL ESCENARIO”, DICE NICOLÁS.

En este tipo de festivales como el de mañana en Palpalá, o cuando actuamos así en lugares más abiertos, hay público de todas las edades. Hay muchos temas de los 80 que se han hecho virales por Tiktok, y los chicos los conocen.

¿Cuáles son los criterios de la banda para armar un repertorio?

Tratamos de tener un punto medio, porque por un lado queremos que sean temas que nos gusten, porque no queremos forzar el hecho de poner un tema y que no nos plazcan mucho; que entre en el enganchado (porque nosotros trabajamos así con enganchados), y al mismo tiempo sepamos que fue éxito y que a la gente le va a gustar y la van a cantar.

Hay muchas canciones que nos sorprendieron porque dijimos "esta pega si o si", y resulta que las conocían, pero hasta ahí nomás; y otras que pensábamos que no le iban a dar mucha bolilla, la gente se baila todo.

Y también hay éxitos retro que nos cuesta sacar del repertorio, porque la gente ya lo asocia con nuestros vivos, y siempre funcionan.

¿Cómo deciden la puesta en escena, la imagen de la banda?

Se fue dando de forma natural, pero la gran "culpable" de todo eso es Ana Laura, que además es bailarina, profe, y sumó toda esa parte se show. Yo también soy muy inquieto en el escenario. No sé si hubo un momento en que nos sentamos a hablar del tema, pero se fue armando así. El bajista del grupo, también es muy bailarín y cuando toca se mueve un montón.

Tenemos claro que el show visual, es tan importante como lo musical. Tratamos que se vea que nosotros lo pasamos bien.

¿Tienen grabaciones y videos?

Sí, grabamos conciertos que se subieron completos en muy buena calidad, como el del Festival del Acero, que está en nuestra página de Youtube; Festival de Nuestra Señora del Carmen, entre otras cosas.

¿Qué mantiene vigente al grupo, sin contar la calidad musical?

Más allá de la calidad musical que vos decís, es constancia. Hay muchos artistas que creen que sólo por hacer retro, te va a ir bien. Un factor importante es que, en esta provincia, predomina el folclore y le sigue la cumbia. Tratar de imponerse con otros géneros, es complicado y requiere mucha constancia.

Nuestra motivación sigue intacta desde el principio, y en todo momento. Nosotros tenemos la ventaja de que nos retroalimentamos con la energía del público, y así rendimos el doble. Tratamos siempre de disfrutar. Cuando entra alguien nuevo a la banda procuramos eso también. Eso se nota en el escenario.

¿Entre sus proyectos qué figura?

Incluir y grabar canciones propias, en este mismo estilo, que ya las tenemos compuestos. Es lo lógico llegar a esta instancia. Nos está faltando tiempo para hacerlo, pero ya está todo listo.

¿Cómo nace la banda?

Se forma para una fiesta privada, por idea de mi padre, Daniel Ovejero, que era DJ. Se había recibido un amigo de él, que le pidió esta música, porque nosotros con amigos, nos juntábamos a tocar por hobbie, sólo por gusto. Y así salió la primera formación de Reskate, hoy uno de está en Tupac 7, otro es el cantante de Bandi2, etc. Me acuerdo que querían que toquemos música retro. Yo siempre escuché esa música, justamente por mi viejo. Tocamos como diez temas en esa fiesta y nos gustó mucho la respuesta de la gente. Surgió así la idea de hacer una banda fija. Mi papá asumió un segundo compromiso en un lugar que se llamaba Costa Cañada, y ahí le puso hasta el nombre, de apuro.