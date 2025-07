Sampedreña Arjona estará en el Mundial

La joven atleta sampedreña Juliana Arjona se consagró campeona nacional de Powerlifting en la categoría Open Raw 56 kg durante el 6º Torneo Nacional de la disciplina que se desarrolló recientemente en Jujuy, más precisamente en instalaciones del Colegio Del Salvador.

En la oportunidad Juliana fue acompañada de su entrenador Lucas Méndez quien la preparó exhaustivamente para esta competencia, donde participaron más de 450 atletas de 19 provincias de Argentina.

Con un notable desempeño la joven sampedreña obtuvo el título nacional en la categoría Open Raw 56 kg, lo que le otorga el pase al mundial de Powerlifting que se desarrollará en la provincia de Buenos Aires entre los meses de octubre y noviembre. Además Juliana sorprendió a todos batiendo el récord nacional de banca levantando 88 kg.

Sobre estos importantes logros, la campeona sampedreña comentó que hace un año y medio que practica esta disciplina y que tuvo una preparación de tres meses muy duros para poder ser parte de su primer nacional de Powerlifting.

"No me esperaba estos resultados" expresó, teniendo en cuenta que participaron muchos atletas que ya llevan años practicando. Comenzó el gimnasio (Elephant Fitness Club) en San Pedro con la intención de cuidar su salud y hacer amigos. Allí conoció un grupo de gente "muy copada", según afirmó y fue Lucas Méndez quien vio en ella el potencial para hacer algo más. En este sentido, Méndez explicó "cuando la observé me di cuenta que tenía mucha fuerza y que incluso podría levantar el doble de su peso. Había que pulir la técnica, pero la fuerza era notoria".

A partir de ahora, luego de un breve descanso, tanto Juliana como Lucas arrancaran el mes de agosto trabajando para la próxima meta que es el mundial de este año que se realizará en la provincia de Buenos Aires, del 28 de octubre al 2 de noviembre. Por eso esperan contar con el apoyo de todos los sampedreños y los jujeños para que Juliana nos siga representando de la mejor manera. Todos aquellos que quieran colaborar o sponsorear a estos sampedreños, serán bienvenidos.