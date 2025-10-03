°
3 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Triple crimen de Florencia Varela

La pericia psicológica de Pequeño J revela que es "Psicópata, antisocial y manipulador"

La Policía de Perú dio a conocer los resultados del estudio realizado al detenido, señalado como presunto autor intelectual del triple crimen narco de Florencio Varela.

Viernes, 03 de octubre de 2025 17:40

Peritos forenses de la Policía de Perú dieron a conocer este viernes los resultados de la pericia psicológica a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, quien se encuentra detenido en la comisaría de Chilca a la espera de una audiencia judicial para evaluar si se dicta o no su prisión preventiva con fines de extradición por el triple crimen narco de Florencio Varela.

En la evaluación, los peritos detectaron que "Pequeño J" tiene "rasgos psicopáticos y antisociales, y una importante capacidad de manipulación, que se combina con rasgos narcisistas”.

Además, “es muy agresivo al haber sido criado en un contexto de violencia que entiende como método válido para la resolución de conflictos y consolidación de liderazgo”, según informaron en C5N.

Tony Janzen Valverde Victoriano fue detenido el martes en Pucusana, al sur de Lima, Perú, luego de un operativo policial internacional. Tras su captura, el juez de Chilca ordenó su permanencia en el calabozo de la comisaría de ese distrito, aunque bajo fuertes medidas de seguridad, que se reforzaron en las últimas horas, debido a la alta peligrosidad que representa.

