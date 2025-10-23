Un mural en Humanidades por los 25 años de Niños Pájaros

La Biblioteca Niños Pájaros cumple 25 años de trabajo y fomento de las artes, la educación y la expresión desde el barrio Alto Comedero.

Hoy a las 18 se realizará en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (Otero 262), de la Universidad Nacional de Jujuy, la inauguración de un mural y una mesa panel titulados "Cuando la cátedra te la dicta el barrio", en honor a ese trabajo que vienen haciendo exestudiantes de esta casa, que decidieron desarrollar sus acciones en el barrio y desde esta idea.

De Niños Pájaros surgieron innumerables artistas en distintas disciplinas, que luego se hicieron reconocidos por sus obras y sus producciones.

"Hay saberes que no nacen entre muros, sino entre las calles, los sueños y las luchas. Hay experiencias que se construyen en aulas sin pupitres, pero con memoria, rondas de lectura y abrazos. Los barrios son las grandes universidades", asegura Miguel Ramos, fundador de la biblioteca, y por eso esta tarde en el Aula 21 de la facultad, tendrá lugar un espacio de charla y reconocimiento.

Participarán Quilla Ramos, presidenta de la Biblioteca Popular Niños Pájaros (BNP) y estudiante de Comunicación Social; Brenda Vegas, profesora de Artes en Danzas, referente de la Escuela Artística Popular Niños Pájaros y estudiante de Antropología; Noemí Bejarano, profesora de Psicología y educadora popular de la BNP; Miguel Ramos, militante de AJi20, expresidente del Centro de Estudiantes de Humanidades y fundador de la Biblioteca Niños Pájaros.

La idea fuerza de esta actividad es que "aprender del barrio también es hacer Universidad. Porque la educación popular late en cada esquina donde hay comunidad y eleva vuelo donde hay sueños de una vida mejor. íQué la universidad se pinte de pueblo!".

Miguel Ramos explicó que esto está organizado por la BNP en esta facultad, "porque hace 25 años los que fundamos la biblioteca, estudiábamos ahí y formábamos parte de la organización AJi20, después nos asentamos en Alto Comedero".

"El mural es un homenaje a los 25 años, y lo hicimos en las paredes de la facultad con la debida autorización, que incluso mañana nos dará un reconocimiento por el trabajo de la BNP, de parte de sus autoridades", concluyó.