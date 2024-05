“La casta de Milei son los salarios de los trabajadores y los jubilados”

En la previa al paro general de la CGT convocado para mañana, los trabajadores judiciales realizarán hoy una huelga en rechazo a la “pérdida” de los sueldos contra la inflación y también en contra de Ganancias. En un reportaje con El Tribuno de Jujuy, el secretario general de los judiciales Julio Piumato no descartó ir a la Justicia si se aprueba la Ley Bases y señaló que hay una “campaña” contra el sindicalismo.

Además de adherir al paro general del jueves, los judiciales harán mañana (por hoy) una huelga nacional, ¿por qué dos protestas en tan poco tiempo?

Los judiciales estamos parando y movilizándonos mañana (por hoy) en rechazo a la política salarial que nos ha hecho perder nuestros salarios contra la inflación por primera vez en quince años. Hoy en día estamos 18 por ciento abajo, sin contar la inflación de abril que todavía no se ha informado. El Presidente (Javier Milei) falta a la verdad porque dice que los aumentos salariales de marzo fueron del 14 por ciento y la inflación fue del once. La realidad nuestra es que nos dieron un 8 por ciento. Nosotros estamos haciendo el paro rechazando la política salarial del Gobierno y eso seguramente repercutirá en los judiciales de Jujuy. Mañana (por hoy) vamos a hacer un paro nacional con movilización desde las 10 y obviamente adherimos al paro general de la CGT del jueves (por mañana). La Ley Bases reimplanta el impuesto al trabajo sino que en el caso del Poder Judicial modifica la base de cálculo y va a ser para aquellos que pagan impuesto al trabajo en la Justicia va a ser directamente expropiatorio. Hay un sector que directamente va a tener un 25 por ciento de baja en el salario. Por eso, con la CGT, estamos en contra de la Ley Bases y del paquete fiscal. Para nosotros, la lucha es miércoles y jueves.

Hubo varias modificaciones en la parte de la reforma laboral e incluso se quitó la eliminación de la cuota sindical obligatoria que era rechazada por los gremios, ¿no les alcanza eso?

No, porque la Ley Bases afecta el derecho de los trabajadores. Acá hicieron correr la bolilla para confundir a la opinión pública. El Gobierno modificó cuestiones para alcanzar los votos, pero lo que está en la Ley Bases respecto a la reforma laboral, obviamente estamos en contra también de las privatizaciones y del cierre de Télam, viola la Constitución Nacional. Cuando se legisla no se puede violar la Constitución, la Justicia después deberá tomar las medidas que corresponden. La legitimidad del Presidente para gobernar no se pone en duda, pero lo tiene que hacer en el marco de la Constitución Nacional.

O sea que si se llega a sancionar la ley, ustedes irían a la Justicia para frenarla...

Sí, y a la lucha. Vamos a luchar. Vamos a hacer todo lo posible porque se nos plantea un país irascible donde hay un grupo de entidades financieras usuarias que se llevan la riqueza de los argentinos y desde que está Milei lo único que aumentó es la pobreza, que ya era grande antes de él. La casta es la que depende del poder económico en la Argentina y hoy está muy cómodo con este Gobierno. La usura financiera no perdió nunca en más de veinte años, y hoy está ganando más que nunca. La casta de Milei es el salario del trabajador, el salario del jubilado, la comida de la gente pobre y debe ir a un comedor.

El Presidente señala que la baja de la inflación es, en los hechos, un aumento salarial, ¿coincide?

No, porque justamente se ha hecho básicamente bajándoles el salario a los jubilados y a los trabajadores. Si yo te digo que la inflación corre más rápido que el salario, evidentemente es mentira. La inflación baja, es verdad, pero los salarios bajan más que la inflación. Por nuestra protesta de mañana (por hoy) de los judiciales. No es verdad lo que dice Milei, que no solo no sabe cuánto vale un litro de leche sino que además falsea la información. Preguntale a un jubilado cuánto ha perdido estos meses, está claro que casi el 40 por ciento del ajuste se hizo con la plata de los jubilados. ¿Alguien puede pensar que los jubilados están contentos? Hoy estamos peor. La inflación es tremenda, pero no la provocan los salarios de los trabajadores. Hay otras cuestiones: los intereses que pagamos de la deuda externa, los intereses que pagamos de las Leliq. Eso es lo que genera la inflación porque tienen que emitir y este Gobierno está emitiendo a rolete también para pagar las obligaciones financieras. Nosotros no estábamos de acuerdo con lo que hacía el Gobierno anterior, pero al menos antes los salarios alcanzaban a la inflación, pero ahora seguimos corriendo de atrás y no la alcanzamos nunca. Si la inflación baja al nueve y los salarios al 4, claramente no mejoraron.

Muchas encuestas reflejan que el sindicalismo es una de las organizaciones más desprestigiadas del país, ¿a qué se lo atribuye?

Hay una campaña porque el sindicalismo molesta. Los sindicatos defienden los derechos de los trabajadores. El discurso de muchos periodistas es criticar a los dirigentes sindicales por no defender los derechos de los trabajadores y cuando lo defendamos con en la Ley Bases nos acusan de que no respetamos la decisión del Congreso. No es así la cuestión, se ataca a los dirigentes sindicales porque son la barrera para avanzar sobre los derechos de los trabajadores y volver a una situación de precariedad general que imperaba antes de la Ley Sáenz Peña. ¿Ese es el modelo de la Argentina? Yo creo que no, porque en aquella época había unos cuantos vivos que viajaban a Europa y tiraban manteca al techo pero la gente se moría de hambre y la expectativa de vida de los argentinos era de 40 años. Yo quiero un país distinto, y más con la potencialidad que tiene la Argentina. Otra vez volvemos a abrir las importaciones. Esto ya lo vivimos con Martínez de Hoz y con Cavallo. Después fracasan, se llevan todo, nos quedamos cada vez más endeudados y le echan la culpa a los gobiernos. En 40 años de democracia no se tocó la Ley de Entidades Financieras. A mí no me alcanza con juzgar a los genocidas si las leyes que hicieron siguen en pie.

¿En cuánto afectó a los trabajadores la parálisis de las obras públicas?

Muchísimo, porque hay obras que están muy avanzadas, algunas al 80%, y el Gobierno las paró. Es una locura tirar por la borda toda la inversión que se hizo, si se cree que algo fue mal hecho que hagan auditorías, pero las obras deben terminarse porque son fundamentales para la Argentina. ¿Los vecinos van a tener que cavar pozos para hacer las cloacas? Eso no tiene sentido.