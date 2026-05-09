Jujuy brilló en la Feria del Libro de Buenos Aires con música, danza y literatura

Con un despliegue que combinó la palabra, el sonido y el movimiento, Jujuy celebró su noche en la Feria Internacional del Libro más importante del continente. El escenario fue el salón José Hernández, donde el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia organizó una jornada inolvidable en el marco de la programación oficial del encuentro.

El momento central de la velada fue la presentación de las obras ganadoras del VIII Certamen Literario Provincial. El público pudo conocer el microrrelato "PYMES", de Pablo Ezequiel Durán, y la novela "El Pater", de Ezequiel Villarroel, dos voces que representan lo más genuino de la narrativa jujeña contemporánea en su mayor vidriera nacional.

Pero la literatura no fue la única protagonista. La noche también tuvo una potente propuesta escénica: subieron al escenario Tomás Lipán y Miguel Vilca, referentes de la música andina y del noroeste argentino, junto a Ángela Irene, Manuel Navarro y Raúl de María. El cierre artístico estuvo a cargo del Ballet local, con una actuación en vivo que emocionó al público. Además, la jornada contó con la participación especial de Guillermo Lobo.

De esta manera, Jujuy reafirmó su lugar en la feria de habla hispana más importante del mundo, apostando a una propuesta cultural integral que celebró la identidad provincial a través de la literatura, la música y la danza.