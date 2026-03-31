El Cine AHZ será escenario de la vigilia a Malvinas con la presentación de Wara Calpanchay

El municipio palpaleño se prepara la nueva edición de la Vigilia conmemorativa a Malvinas en el Cine Teatro Altos Hornos Zapla. Junto a la Asociación de Ex Combatientes de Malvinas “2 de Mayo”, la velada se realizará este miércoles 1 de abril a partir de las 21 horas, con ingreso gratuito al público en general. La cartelera de artistas incluye a la banda del Regimiento de Infantería de Montaña 20 “Éxodo Jujeño” y a la reconocida y premiada cantante jujeña Wara Calpanchay.

El teniente Primero Maestro de Banda, Jesús Fernández, de la banda del Regimiento de Infantería de Montaña 20, informó que “se están ultimando los detalles de los ensayos para un espectáculo que busca homenajear a los excombatientes y a los caídos en el cumplimiento del deber”. El integrante de la banda también comentó “la actividad comenzará con una presentación formal en el exterior del recinto, luego se realizará un saludo protocolar al interior y dará inicio el concierto. El repertorio incluirá música clásica, folclórica y marchas militares conocidas, cerrando con números folclóricos a cargo del grupo Cazadores del 20, perteneciente a la misma banda del regimiento”.

El evento está abierto al público en general, con el fin de que la comunidad se una para acompañar y rendir homenaje a los héroes de Malvinas. Además de la participación de la banda del Regimiento 20, se contará con la actuación de Wara Calpanchay y la Banda del Ejército "Éxodo Jujeño", quienes sumarán su talento a esta velada conmemorativa.

Inauguración del 1° Cenotafio Conmemorativo a Mlavinas

Previo a la vigilia, el día miércoles a las 11 horas se realizará el acto de inauguración del 1° Cenotafio de la provincia en Conmemoración “De los Caídos en la Guerra de Malvinas” en la plazoleta Héroes de Malvinas. El cenotafio es un monumento funerario honorífico, dedicado a una persona o grupo de personas cuyo cuerpo está enterrado en otro lugar o nunca fue recuperado. El monumento tiene como objetivo contar con un lugar de duelo, homenaje y recuerdo para quienes dieron su vida en la guerra de Malvinas.

Acto protocolar y desfile por el Día del Veterano y los Caídos en Mlavinas

El acto central será el jueves 2 de abril a las 16 horas en la plazoleta Héroes de Malvinas, ubicada en avenida Del Congreso esquina Río Chubut. Contará con la presencia del intendente Rubén Eduardo Rivarola, funcionarios comunales, ediles, autoridades provinciales, veteranos, familiares y delegaciones escolares. Posterior al acto, se realizará el desfile cívico, militar y gaucho sobre avenida Del Congreso.