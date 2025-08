El regreso de Patito Feo: ¿quiénes formarán parte del nuevo elenco?

La icónica tira juvenil "Patito Feo", que cautivó al público entre 2007 y 2008, prepara su regreso, pero esta vez a los escenarios teatrales. La confirmación surgió tras aparecer afiches en Buenos Aires con la emblemática frase "Nadie pasa de esta esquina" y la estética de "Las Divinas", desatando la nostalgia entre los fans.

Sin embargo, este revival llega con grandes cambios y no exento de polémicas. Según reveló el periodista Adrián Pallares en Intrusos (América TV), las protagonistas originales, Laura Esquivel (Patito) y Brenda Asnicar (Antonella), rechazaron sumarse al proyecto a pesar de una "importante propuesta económica".

"Las protagonistas históricas dijeron 'no'", afirmó Pallares. "Una dijo 'No quiero estar bajo la sombra de haber sido siempre...', y a la otra se le ofreció mucho dinero y dijo que no iba a hipotecar un año de su vida. Es un proyecto millonario".

El nuevo elenco protagónico ya está definido y ensayando junto a Albana Fuentes, actual protagonista del exitoso musical La Sirenita, encarnará a la "popular" quien ocupara el rol de "Patito" y Julieta Poggio, reconocida por su participación en Gran Hermano, será la nueva "Antonella".

Pallares destacó la fuerte inversión detrás del proyecto: "Pusieron mucha plata".

El regreso no está libre de tensiones. Pallares señaló dos puntos críticos:

La autora, Marcela Citterio, radicada en México, "siente que la han dejado de lado en esta historia". Un antiguo conflicto legal entre los productores originales: "En la productora estaban unidos Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel. Hubo un juicio grande entre los dos y Tinelli termina ganando. Estas dos personas vuelven a estar enfrentadas".

Una de las grandes incógnitas es quién asumirá el papel del recordado Juan Darthés (Daniel) en esta versión teatral. También queda por definirse el elenco que dará vida a los otros personajes clave originalmente interpretados por figuras como Griselda Siciliani y Gloria Carrá.

El regreso de "Patito Feo" al teatro promete revivir la magia y los conflictos de la historia que marcó a una generación, pero lo hace con caras nuevas tras la negativa de las protagonistas históricas y con notorios enfrentamientos legales y creativos detrás del telón. Los afiches ya están en las calles, anunciando que la historia de la "fea" que triunfa está lista para conquistar nuevamente al público, esta vez desde las tablas.

Cómo fue la ficción Patito Feo

La ficción Patito Feo fue una telenovela musical argentina producida por Ideas del Sur, que se emitió en 2007. La historia gira en torno a Patricia, conocida como Patito (interpretada por Laura Esquivel), una niña que se muda de Bariloche a Buenos Aires con su madre Carmen (Griselda Siciliani), para que ella reciba un tratamiento médico.

En Buenos Aires, Patito ingresa a un colegio privado llamado Pretty Land School of Arts gracias a una beca, donde compite en música con Antonella (Brenda Asnicar), la "reina" del colegio y líder de las Las Divinas, mientras que Patito lidera a Las Populares.

Ambas chicas poseen sueños similares: encontrar a sus padres y triunfar en la música. La trama también incluye un interés romántico, Matías (Gastón Soffritti), y un misterio familiar, ya que Patito busca a su padre Leandro (Juan Darthés), quien también es el padrastro de Antonella.

Los discos de la telenovela fueron un verdadero éxito y resultaron los más vendidos de la Argentina en 2007 y 2008. La ficción obtuvo el Martín Fierro a Mejor Programa Infantil/Juvenil en su año debut y varios Premios Gardel. Además, parte del elenco realizó varias giras teatrales por Latinoamérica y Europa entre 2007 y 2011.