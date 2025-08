Agosto es Jujuy: vuelve el Festival Tango y Pacha

Del 15 al 17 de agosto, Jujuy se prepara para recibir a milongueros de todo el país y del extranjero en la quinta edición del Festival Tango y Pacha, una propuesta única que fusiona el lenguaje universal del tango con las profundas tradiciones ancestrales de la Pachamama. Organizado por Pablo Sallavedra y Teresa Reinozo, del grupo “Pecado Nuevo Milonga”, el festival se desarrollará en distintos escenarios naturales de la provincia, incluyendo la Quebrada y las Yungas, con actividades que van mucho más allá del baile.

“Este festival es mucho más que tango. Invitamos a la gente a conocer nuestra cultura, nuestras comidas, nuestras ceremonias. A través del tango, mostramos quiénes somos como jujeños”, expresó Teresa Reinozo durante una entrevista en el ciclo “El Matutino” de El Tribuno de Jujuy.



Declarado de interés cultural y turístico por el Concejo Deliberante y la Legislatura de la provincia, Tango y Pacha se consolidó como un emblema cultural que proyecta a Jujuy al país y al mundo. “Nos llena de emoción que cuando empieza agosto, milongueros de otros lugares nos escriban para preguntar cómo está la Pacha, cómo está Jujuy. Hemos logrado que agosto sea sinónimo de tango en esta tierra”, agregó Reinozo.

El festival propone un recorrido sensorial y espiritual que incluye mucho más que milongas. Durante tres días, los visitantes participarán en ceremonias tradicionales como el Yerure en el Parque Nacional Calilegua y el homenaje a la Pachamama en Maimará, en contacto directo con los paisajes jujeños y su gente.

“En ediciones anteriores, llevamos a los participantes a la Quebrada. Este año, la ceremonia se hará en las Yungas, gracias al apoyo de las autoridades del Parque Nacional Calilegua. Queremos que conozcan no solo la danza, sino también nuestras raíces”, explicó Reinozo.

Además, el festival ofrecerá recorridos por lugares emblemáticos como el Tren Solar y contará con espectáculos de artistas locales, clases, milongas previas y posteriores al encuentro principal. Las actividades comenzarán el miércoles 13 y se extenderán hasta el lunes 18, con una milonga en el Hotel Termas de Reyes como cierre simbólico.

Pablo Sallavedra, coorganizador y referente de la movida tanguera en Jujuy, relató cómo el tango lo conquistó desde su adolescencia. “Egresé del Polivalente de Artes y, en cuarto año, gracias a una profesora que nos hizo trabajar todo el año con tango, descubrí esta pasión. Después de un tiempo, volví a tomar clases, esta vez con la decisión de perfeccionarme y compartirlo”, recordó.

Sallavedra destacó que, junto a Reinozo, llevan más de cinco años generando actividades para mantener viva la cultura tanguera en la provincia: “Hicimos milongas todos los miércoles del año en diferentes espacios hasta que llegó la pandemia. Pero el tango no es solo el baile; también son sus letras, su música, su sentir. Nunca lo abandonamos”.

Teresa, por su parte, confesó que su vínculo con el tango nació al ver una escena de la película “Perfume de mujer”. “Fue muy cinematográfico. Vi ese baile, esa intensidad emocional, y supe que tenía que aprender. En la primera clase me di cuenta de que era un camino largo, pero apasionante. Y nunca más lo dejé”, aseguró.

El espíritu del festival también se refleja en las conexiones humanas que genera. “Hay gente que viene por quinta vez. Eso nos llena de orgullo y nos compromete más. Se crean lazos, amistades profundas. En cada edición, la comunidad milonguera crece”, contó Sallavedra.

Con el lema “Agosto es Jujuy”, el festival ya dejó su huella en otros puntos del país. “Una vez, una persona en Buenos Aires vio a otra con la remera del festival, que dice ‘Agosto es Jujuy’, y le preguntó qué pasaba en ese mes en la provincia. Esa simple frase fue la puerta para que se interesaran por nuestra propuesta. Es una identidad que llevamos con alegría”, celebró Teresa.

Otro de los sellos distintivos del festival es su propuesta gastronómica, que ofrece a los visitantes una verdadera inmersión en los sabores del norte. “Vamos a servir tamales, picante de gallina con chuño y sopa de maní. Queremos que conozcan lo nuestro, que salgan del asado tradicional y descubran lo que la cocina jujeña tiene para ofrecer”, comentó Reinozo.

Pablo agregó: “A donde vamos, llevamos empanadillas, dulce de cayote. En Paraná ya nos esperan con entusiasmo. Esa conexión cultural a través del sabor también es parte de lo que compartimos”.

Sallavedra remarcó que el tango no es solo patrimonio de Buenos Aires. “En Jujuy hay historia, hay milongueros, hay referentes que hoy triunfan en el mundo como Roberto Herrera o Dante Culcuy. Queremos que el tango se descentralice y que también se reconozca el aporte del interior”.

Con el acompañamiento de instituciones, el compromiso de artistas y la hospitalidad del pueblo jujeño, Tango y Pacha se alza como una verdadera celebración de la cultura viva. “Queremos que quien venga a bailar se lleve un abrazo, una historia, un paisaje. Que nos conozca de verdad. Y que vuelva”, concluyó Teresa Reinozo..