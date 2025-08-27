¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
27 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Elección reina Capital
Agostini Desarrollos Inmobiliarios
Martín Rappallini
Elección reina Capital
Agostini Desarrollos Inmobiliarios
Martín Rappallini

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda Estudiantil

Colegio San Patricio

Miércoles, 27 de agosto de 2025 12:33

El Centro Educativo “San Patricio” este viernes desde las 18 en el salón Galax elegirá a su nueva soberana.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Centro Educativo “San Patricio” este viernes desde las 18 en el salón Galax elegirá a su nueva soberana.

Valentina Herrera se despedirá del cetro estudiantil y dará paso a una de las cinco bellas jovencitas que representara a esta comunidad educativa en la elección de la representante del departamento El Carmen.

Cinco son las candidatas, sus nombres son Alfonsina Mateos, Angelina Albertini, Joselin Burgos, María Cruz y Nara Farfán.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD