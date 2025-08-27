Colegio San Patricio

El Centro Educativo “San Patricio” este viernes desde las 18 en el salón Galax elegirá a su nueva soberana.

Valentina Herrera se despedirá del cetro estudiantil y dará paso a una de las cinco bellas jovencitas que representara a esta comunidad educativa en la elección de la representante del departamento El Carmen.

Cinco son las candidatas, sus nombres son Alfonsina Mateos, Angelina Albertini, Joselin Burgos, María Cruz y Nara Farfán.