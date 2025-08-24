¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

25 de Agosto,  Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy

Mañana helada en San Salvador de Jujuy

El invierno se hace sentir este fin de semana en la capital jujeña. A partir de mañana aumentarían las temperaturas máximas. Hay alerta por viento.

Domingo, 24 de agosto de 2025 08:29

Llegó el domingo y amaneció muy frio en San Salvador de Jujuy. El termómetro marca 1 grados bajo y la sensación térmica de 4 grados bajo cero.

Llegó el domingo y amaneció muy frio en San Salvador de Jujuy. El termómetro marca 1 grados bajo y la sensación térmica de 4 grados bajo cero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para hoy una temperatura máxima de 14 grados con cielo despejado y sin probabilidades de precipitaciones.

En la zona de los valles se anticipa para hoy una temperatura máxima de 17 grados con cielo completamente despejado.

En San Pedro y Libertador amanece con 5 grados y se anticipa para hoy 19 grados de temperatura máxima.

En la bella ciudad histórica de Humahuaca srá una jornada con cielo despejado en donde el sol brillara con intensidad y se espera que el termómetro llegue a marcar 19 grados de temperatura máxima.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca rige alerta amarilla al igual que para Susques por viento  del sector oeste con velocidades entre 45 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

 

Últimas noticias

