Mañana helada en San Salvador de Jujuy

Llegó el domingo y amaneció muy frio en San Salvador de Jujuy. El termómetro marca 1 grados bajo y la sensación térmica de 4 grados bajo cero.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Llegó el domingo y amaneció muy frio en San Salvador de Jujuy. El termómetro marca 1 grados bajo y la sensación térmica de 4 grados bajo cero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para hoy una temperatura máxima de 14 grados con cielo despejado y sin probabilidades de precipitaciones.

En la zona de los valles se anticipa para hoy una temperatura máxima de 17 grados con cielo completamente despejado.

En San Pedro y Libertador amanece con 5 grados y se anticipa para hoy 19 grados de temperatura máxima.

En la bella ciudad histórica de Humahuaca srá una jornada con cielo despejado en donde el sol brillara con intensidad y se espera que el termómetro llegue a marcar 19 grados de temperatura máxima.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca rige alerta amarilla al igual que para Susques por viento del sector oeste con velocidades entre 45 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.