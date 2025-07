Vuelta a clases con paro de Cedems y parte de Adep

En medio de negociaciones salariales en busca de mejoras para los docentes jujeños, la vuelta a clases será parcial por medidas de fuerza convocadas a partir del lunes.

Desde el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) definieron ayer en asamblea convocar a un paro sin asistencia a los lugares de trabajo por 48 horas para el lunes 28 de julio, día en el que movilizarán junto a otros gremios, y martes de 29 de julio, cuando realizarán un asamblea híbrida, a las 18, para definir los pasos a seguir.

La medida es en "rechazo a la metodología del gobierno de imponer su política salarial sin una verdadera paritaria incumpliendo la ley. Seguimos reclamando un salario inicial igual a la canasta básica familiar y la mejora efectiva de las condiciones laborales", precisa el comunicado oficial.

Desde un sector de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), gremio que cabe recordar se encuentra acéfalo, ratificó ayer un paro por 72 horas con marcha este lunes.

"El paro se determinó en una asamblea que ha sido convocada por los mismos afiliados, que son delegados de Adep que citan el estatuto que dice: 'cuando está acéfalo el sindicato, se permite a los delegados organizarse en asambleas', lo que también está respaldado en la Ley de Asociaciones Sindicales. Sin embargo, va a estar en la decisión de cada docente, de adherir o de no adherir al al paro", explicó a El Tribuno de Jujuy, el afiliado de Adep, Guillermo Duarte.

Por otra parte, Silvia Vélez, representante del sector de la lista 10, dijo a este matutino: "Quiero que quede claro que nuestro sindicato no ha determinado ninguna medida de fuerza porque no hay conducción, está en acefalía, entonces no se puede. Salvo que convoquen desde los dos sindicatos de los cuales somos entidad de base que son CTA o Cetera", explicó.

En este contexto, Gobierno mantuvo ayer una reunión con referentes de la CTA Jujuy y advirtió que "toda medida de fuerza convocada por alguna de las listas -que se habían presentado en las elecciones de Adep-, carece de legitimidad al no contar con representación gremial. Asimismo, sus miembros no pueden participar de las mesas técnicas y/o negociaciones salariales".

Y desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) anunció que el regreso a clases será normal para los estudiantes de instituciones privadas.