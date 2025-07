El diputado Rivarola repudió declaraciones del futuro embajador de EE.UU

El presidente del Bloque de Diputados Provinciales del Partido Justicialista, Rubén Armando Rivarola, expresó su más absoluto rechazo a las declaraciones del futuro embajador norteamericano en Argentina, Peter Lamelas.

"Expreso mi más absoluto rechazo a cualquier intento de injerencia extranjera en los asuntos internos de nuestra Patria", indicó el legislador justicialista sobre los dichos del diplomático.

"Decir que llegará a 'vigilar a gobernadores', 'evitar acuerdos con China' y 'asegurarse de que una dirigente argentina reciba determinada sentencia judicial', no solo representa un atropello a la soberanía nacional, sino que también constituye un acto inaceptable de prepotencia diplomática", destacó Rivarola.

Enfatizó que "Argentina no es colonia de nadie", que "Jujuy no necesita supervisores imperiales", que "la Justicia argentina se defiende con independencia" y que "los acuerdos internacionales los deciden nuestros gobiernos elegidos por el pueblo, no embajadores extranjeros".

"Desde Jujuy, tierra de patriotas, reafirmamos el valor del federalismo, la autodeterminación y la memoria histórica. No aceptamos que ningún diplomático venga a decirnos qué debemos pensar, a quién debemos juzgar o con qué país debemos relacionarnos", remarcó más adelante.

Asimismo consideró que "cuando un embajador pretende disciplinar al país que lo recibe, no viene a representar a una Nación amiga, sino a imponer intereses ajenos al pueblo argentino. Por eso, repudio de forma enérgica sus expresiones, y convoco a todos los sectores políticos, sin importar su ideología, a defender juntos la dignidad y la soberanía de nuestra Nación. La Patria no se negocia, se defiende", concluyó el diputado Rivarola.

Cabe señalar que las declaraciones del futuro embajador nombrado por Donald Trump, en el Congreso norteamericano, fueron repudiadas por la oposición en pleno, destacándose las de los gobernadores, legisladores nacionales y dirigentes del Justicialismo, además de la Embajada de China.

Los primeros en repudiar el discurso de Lamelas a nivel nacional fueron la expresidenta y actual titular del PJ nacional, Cristina Kirchner, los gobernadores Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Zilioto (La Pampa), además del senador Eduardo "Wado" de Pedro y dirigentes del Frente de Izquierda, como Myriam Bregman.