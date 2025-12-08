Encienden las luces de la Navidad en Alto Comedero

Con una combinación de tradición religiosa y un fuerte sentido comunitario, se inauguró oficialmente la temporada navideña en el distrito Alto Comedero. El evento, que culminó con el esperado encendido del gran árbol navideño, contó con dos momentos destacados: una emotiva ceremonia de bendición y un vibrante espectáculo artístico.

La jornada comenzó con una misa oficiada por el padre Michael Iga, quien bendijo a las familias presentes y al imponente árbol que más tarde iluminaría la noche. El espacio se enriqueció con la presencia de varios pesebres, entre los que destaca el restaurado por María José y Antonella, quienes recuperaron su coloración original. Acompañando este acto inicial estuvo el Secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena.

A partir de las 18 horas, en el espacio contiguo al Estadio Deportivo en construcción (Av. Forestal), el público disfrutó de una exposición de emprendedores locales y de un variado espectáculo artístico que contó con las presentaciones de Samira, Acostumbrados, Las Cantoras del Alto y, como broche final, el grupo Tupac 7.

El momento culmen llegó a las 20 horas con el encendido oficial de las luces del súper árbol del distrito. Este acto simbólico marca el inicio del tiempo de espera del nacimiento del Niño Jesús.

Con este evento, la Navidad quedó oficialmente inaugurada en Alto Comedero.